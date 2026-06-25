深蹲姿势无标准答案？专家教3个趣味练习 模仿孩童玩耍 找回自然蹲姿
发布时间：21:00 2026-06-25 HKT
提及深蹲，很多人脑海中立刻浮现的都是健身室里背负杠铃、背部挺直、膝盖对齐脚尖的标准画面。然而，那种方式其实是为了负重训练而设计的，目的是在承受外来重量时保护身体、提升表现。而日常生活中的深蹲，却是另一回事。
日常深蹲与健身深蹲大不同
当你蹲下来捡东西、陪小朋友玩耍、整理家务，甚至只是想舒服地蹲着休息，你不需要符合健身房的「标准姿势」，而是需要找到最适合自己身体的重心，安全、稳定又有效地完成动作。有些人为了追求「背部一定要挺直」，反而令整个动作变得僵硬、不自然。事实上，每个人的骨骼结构、关节活动度和身体比例都不同，深蹲的方式自然也不会完全一样。
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真正重要的，是双脚稳稳踩在地面，重心稳定，整个动作都在自己的控制之内。与其追求完美姿势，不如花时间探索自己的身体，找到最舒适的方式。
没有完美的深蹲，只有适合你的深蹲
以下分享3个有趣又实用的活动度训练（Mobility Exercises）。推荐大家把它们当作「游戏」来玩，而不是「训练」来做——这能帮助你提升深蹲能力、增加关节灵活性和活动范围，同时让身体重新找回自然流动的感觉。
这让我想起一位外婆朋友。她从来没有刻意练习深蹲，也没有上过任何训练课程，但因为每天陪孙子在地上玩耍、蹲下又站起来，久而久之，深蹲能力反而变得越来越好。这说明最好的训练，其实就藏在生活之中。
3大活动度训练
练习1：深蹲重心转移（Deep Squat Weight Shift）
重点：打开髋关节、脚踝及大腿内侧，提升下肢活动度，建立稳定平衡及灵活转换重心的能力。
趣味点：像小朋友蹲在地上玩耍一样，自然地左右探索，感受身体找到最舒服的位置。
步骤：
- 双脚自然分开，蹲到自己舒服的深度，脚掌尽量贴地
- 双手轻放在膝盖上方，肩膀及腹部保持放松
- 停留一个呼吸，感受身体与地面的连结
- 慢慢将重心移向左边，让左脚承受较多重量，右脚自然放松
- 回到中间，再将重心移向右边，动作保持轻松流畅
- 可以按自己的活动度，轻轻让一侧膝盖接近地面，再慢慢回到深蹲位置
- 过程中保持自然呼吸，不需要刻意挺胸或追求固定姿势
- 左右来回移动5–10次，感受髋关节、脚踝及臀部慢慢变得更自在
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练习2：深蹲胸椎旋转（Deep Squat Thoracic Rotation）
重点：提升胸椎旋转能力，同时打开髋关节、肩膀及胸口，让蹲姿更稳定，转身动作更灵活。
趣味点：像在地上寻宝一样，先低头看看地面，再慢慢把视线带到天空，感受身体自然打开。
步骤：
- 双脚自然分开，蹲到自己舒服的深度，脚掌贴地
- 双手合十放在胸前，保持自然呼吸
- 将一侧前臂轻放在地面，另一只手扶在膝盖上，身体自然转向同一侧
- 吸气时，慢慢将扶在膝盖上的手向天空伸直，同时视线跟著手移动
- 感受胸口慢慢打开，肩膀保持放松，不需要勉强转到最大角度
- 呼气时，将手慢慢放回原位，回到稳定的深蹲姿势
- 换另一侧重复相同动作
- 保持腹部放松、呼吸自然，每侧做5次或停留3–5个深呼吸
练习3：深蹲前伸与脚尖平衡（Deep Squat Reach & Balance）
重点：提升脚踝活动度、足部力量及身体平衡能力，同时放松背部与髋关节，让深蹲更轻松稳定。
趣味点：像准备伸懒腰的小猫，先向前延伸，再轻轻抬起脚跟，探索身体重心变化。
步骤：
- 双脚自然分开，慢慢蹲到自己舒服的深度
- 吸气时延伸脊椎，感觉头顶微微向上
- 呼气时，双手慢慢向前伸直，背部自然放松，感受身体向前延伸
- 停留2–3个自然呼吸，感受臀部、背部及脚踝的伸展
- 慢慢回到深蹲姿势，保持身体放松
- 将重心轻轻移向前脚掌，慢慢抬起脚跟，保持平衡
- 停留2–3个自然呼吸，再轻轻放下脚跟
- 重复5–8次，过程中保持腹部放松、呼吸自然，感受身体如何在稳定与流动之间自由切换
没有完美的深蹲，只有适合你的深蹲。与其追求一个固定的标准答案，不如多花点时间探索自己的身体，找到最适合自己的重心。当身体变得更灵活、更稳定，你会发现深蹲不再是一个需要刻意练习的动作，而是一种自然且轻松的生活能力。
撰文：伸展治疗导师 Czon Wong
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