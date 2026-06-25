世界杯2026｜西班牙18岁耶马竟患「不治之症」？神童餐单公开 赛前食1种调味料增强爆发力

世界杯2026｜随著2026年世界杯决赛周进行，全球球迷都在见证新一代巨星的诞生。当中最受瞩目的莫过于被公认为未来球王接班人、现年仅18岁的西班牙神童耶马（Lamine Yamal），在球场上以惊人的突破速度和技术惊艳全球，在场外更展现出超越年龄的成熟。在一次访问中，他曾透露鲜为人知的赛前秘密。

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世界杯2026｜母亲秘制花生酱配鸡饭 含营养促进肌肉发展

对耶马而言，「花生酱配鸡肉饭」不单是一道源自他母亲家乡赤道几内亚的传统菜肴，更是一个他自幼便一直坚持至今的「赛前仪式」。耶马分享道：「小时候每逢我上阵比赛前，妈妈总会亲手做这道菜给我吃。这是一道能赐予我力量的神奇料理。」

这道菜除了承载著温馨的家庭传统，在科学层面更拥有极高的营养价值。白饭富含复合碳水化合物，能为长达90分钟的高强度比赛提供持久的能量；而整道菜的灵魂——花生酱，则提供了优质脂肪、植物性蛋白质、膳食纤维以及镁和磷等重要矿物质。这些营养素相辅相成，能有效促进肌肉发展、提升耐力并加速赛后复原。

专业营养师指出，这道菜对于耶马这种顶尖运动员来说堪称完美。他们亦特别提到，纯天然、无添加糖及化学成分的花生酱，是操练前后补充能量的绝佳选择。

世界杯2026｜耶马今届发光发亮：上届我是在课室睇波

除了饮食秘密曝光，对于7月13日才19岁生日的耶马表示「上届世界杯我是在课室睇波」；4年过去，他在巴塞隆拿获得多项殊荣，并已经成为欧洲国家杯冠军得主。今晨斗沙特阿拉伯，是耶马首次于世界杯担任正选，今场他第一次接触球、在左路的盘扭已经十分具威胁。今场他虽然仅上阵45分钟，但在场上的一举一动都表现自信，并于10分钟找到他个人第一个世界杯入球，成为历史上第7名在19岁生日前，于世杯入球球员。

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耶马赛后表示，首战爆冷与佛得角言和，成为西班牙今仗的动力：「第一场比赛不像是我们应有的水准，但我们继续向前迈进。那场我们明知必须取胜的比赛，最终只能和波收场，著实地刺痛我们，这让我们深思了很多，最终以我们想要的方式踢出今场比赛。」对于18岁的耶马而言，今场亦别具意义：「这真的非常特别，我一直梦想能参与世界杯，能够在首次正选上阵便入球，是梦想成真。」

世界杯2026｜耶马乐观应对「不治之症」耻骨炎

谈及伤患，耶马去年曾公开回应有关自己患上耻骨炎的传闻。他重申自己目前状态不俗，会保持乐观。耻骨炎是一种常见于足球员的运动创伤，因频繁变向和踢球动作引致耻骨及腹股沟一带慢性发炎和疼痛，在医学界一向被视为极难根治的复杂伤患。作为过来人的球王美斯，以往亦曾分享与此伤病搏斗的辛酸：「耻骨炎的处理非常复杂，不可能一夜之间痊愈。我那时虽有改善，但未算根治，依旧要一边踢波一边接受治疗。」

虽然在一般的腹股沟疼痛个案中，「耻骨炎」属于较为罕见的病因，但在高强度运动员群体中却相当普遍。统计数据显示，运动员罹患耻骨炎的发病率约为 0.5% 至 6.2%。在众多体育项目中，足球、美式足球、冰上曲棍球及英式榄球皆属于高危运动。其中又以男性足球员的受创情况最为严重，每年因该症受伤的人数占整体高达 10% 至 18%。不过医学专家亦补充，截至目前为止，全球仍缺乏大型的流行病学研究，去完全确定耻骨炎的真实发病率。

世界杯2026｜5大不容忽视常见症状

耻骨炎引起的慢性疼痛往往困扰运动员大半个赛季，其主要的临床表现及常见症状包括：

腹股沟单双侧疼痛： 患处可出现单侧或双侧的腹股沟位置疼痛。

运动后疼痛加剧： 痛楚往往在操练或高强度赛事后明显加剧。

痛楚范围逐步扩散： 初期的单侧疼痛症状，有机会随病情恶化演变成双侧痛楚。

骨盆及耻骨区疼痛： 骨盆与耻骨位置会出现不同程度的慢性酸痛或胀痛。

特定大腿动作诱发： 当进行大腿内收（即脚板向内扣、夹腿等双髋内收动作）时，极易诱发强烈痛楚。

资料来源：beinsports、综合资料

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