懒人必睇！日本爆红「原地跳减肥法」每日跳3分钟一年减10kg 零节食不运动也烧脂

每日跳3分钟，零节食、不运动也可以成功减走10公斤？「原地跳减肥法」在日本掀起热潮，因为简单易做、不需器材，随时随地可进行，简直是懒人瘦身妙法！

原地跳减肥法｜日跳3分钟 一年减10kg

「轻松原地跳」是由日本国立大学教授兼医生伊贺瀬道也、为了改善体格而发明出的减肥方法。做法非常简单：每日轻跳3次，每次1分钟，持续1年。有男子采用此方法后，体重由82公斤减至72公斤，腰围减少5厘米，效果显著，获日本电视节目及杂志广泛报道后，引起热烈讨论。

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传统减肥常需严格计算热量或节食，而「轻跳法」声称只需轻跳即可见效。其原理在于，人体约一半肌肉集中于下半身，大腿肌肉是全身最大的肌群。锻炼这些肌肉能有效燃烧脂肪和糖分，跳跃同时活动全身肌肉，因而达到减重效果。

原地跳减肥法｜做法与步骤

基础版原地跳

跳跃前先热身，转动手腕和脚踝约20次，弯曲和伸直膝盖约10次。 保持背部挺直，双脚轻轻垂直跳起，膝盖微弯落地。

进阶版原地跳

跳跃前先热身，转动手腕和脚踝约20次，弯曲和伸直膝盖约10次。 双手交叉举过头顶，保持姿势、向上跳跃，膝盖微弯落地。

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次数及频率

每日早、午、晚各1次，每次1分钟；可因应习惯调整时段（早晚各1次也可）。

注意事项

直线跳比跳得高更重要，如果起跳与落地位置不一，表示核心肌群力量不足；可挺直背部，收紧腹肌，再向上跳。

有膝盖、腰、髋关节问题或骨质疏松者，进行前应先咨询医生，以免加重病情。

原地跳减肥法｜跳跃减肥6大益处

此运动集中锻炼下半身大肌肉群，有以下益处：

收紧腹部及腿部：强化大腿肌肉，改善线条。 改善水肿：促进小腿泵血功能，有助血液回流，特别适合更年期女性。 燃烧脂肪：属带氧运动，提高基础代谢率。 改善体态：强化核心肌群，减少驼背及腹部脂肪堆积。 纾缓肩颈酸痛：矫正身体歪斜，缓解肌肉紧张。 强化骨骼：研究显示每日跳跃有助提升骨密度，预防骨质疏松。

资料来源：《HALMEK up》

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