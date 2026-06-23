懒人必睇！日本爆红「原地跳减肥法」每日跳3分钟一年减10kg 零节食不运动也烧脂
更新时间：21:00 2026-06-23 HKT
发布时间：21:00 2026-06-23 HKT
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每日跳3分钟，零节食、不运动也可以成功减走10公斤？「原地跳减肥法」在日本掀起热潮，因为简单易做、不需器材，随时随地可进行，简直是懒人瘦身妙法！
原地跳减肥法｜日跳3分钟 一年减10kg
「轻松原地跳」是由日本国立大学教授兼医生伊贺瀬道也、为了改善体格而发明出的减肥方法。做法非常简单：每日轻跳3次，每次1分钟，持续1年。有男子采用此方法后，体重由82公斤减至72公斤，腰围减少5厘米，效果显著，获日本电视节目及杂志广泛报道后，引起热烈讨论。
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传统减肥常需严格计算热量或节食，而「轻跳法」声称只需轻跳即可见效。其原理在于，人体约一半肌肉集中于下半身，大腿肌肉是全身最大的肌群。锻炼这些肌肉能有效燃烧脂肪和糖分，跳跃同时活动全身肌肉，因而达到减重效果。
原地跳减肥法｜做法与步骤
基础版原地跳
- 跳跃前先热身，转动手腕和脚踝约20次，弯曲和伸直膝盖约10次。
- 保持背部挺直，双脚轻轻垂直跳起，膝盖微弯落地。
进阶版原地跳
- 跳跃前先热身，转动手腕和脚踝约20次，弯曲和伸直膝盖约10次。
- 双手交叉举过头顶，保持姿势、向上跳跃，膝盖微弯落地。
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次数及频率
- 每日早、午、晚各1次，每次1分钟；可因应习惯调整时段（早晚各1次也可）。
注意事项
- 直线跳比跳得高更重要，如果起跳与落地位置不一，表示核心肌群力量不足；可挺直背部，收紧腹肌，再向上跳。
- 有膝盖、腰、髋关节问题或骨质疏松者，进行前应先咨询医生，以免加重病情。
原地跳减肥法｜跳跃减肥6大益处
此运动集中锻炼下半身大肌肉群，有以下益处：
- 收紧腹部及腿部：强化大腿肌肉，改善线条。
- 改善水肿：促进小腿泵血功能，有助血液回流，特别适合更年期女性。
- 燃烧脂肪：属带氧运动，提高基础代谢率。
- 改善体态：强化核心肌群，减少驼背及腹部脂肪堆积。
- 纾缓肩颈酸痛：矫正身体歪斜，缓解肌肉紧张。
- 强化骨骼：研究显示每日跳跃有助提升骨密度，预防骨质疏松。
资料来源：《HALMEK up》
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