世界杯2026｜41岁C朗被嘲「老而不退」38岁美斯继续有货交 医生揭体质4大关键

世界杯2026｜2026年世界杯决赛上再次见证了足球界「绝代双骄」终极交锋。现年41岁葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）与38岁阿根廷球王美斯（Lionel Messi），正在赛场上上演极可能是他们职业生涯「最后一舞」。今届开局，两人命运各异：美斯在首战即大放异彩轰入3球，第二场面对奥地利梅开二度，以2：0击败奥地利，个人累积18个世界杯入球，超越高路斯独占入球王美誉；相反，C朗拿度却遭受部分舆论抨击，被指「老而不退」导致葡萄牙整体进攻步履疲乏。

医生拆解「老将不老」科学密码

究竟这两位传奇球星的差别在哪里？走到职业生涯的最后，决定胜负的到底是不可逆转的天赋，还是后天的极致努力？为什么过去运动员的巅峰期往往极其短暂，但近年如美斯、C朗、篮球巨星勒邦占士（LeBron James）及美式足球传奇Tom Brady等老将，却能屡屡突破年龄天花板？阳明交大附医神经外科专科谢炳贤医生在社交平台发文，从医学、大脑与神经系统的角度，为大众逐一拆解老将不老的科学密码。

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大脑与肌肉退化残酷现实 巅峰期留在24岁？

谢炳贤医生说明，从生理学角度来看，人类的反应时间大约在24岁就会达到生涯巅峰，随后便会开始缓慢下滑。一般人在大学毕业后会发现自己学习新事物变慢，而这点对顶级运动员而言更是残酷的致命伤。

在足球、篮球、网球等讲究瞬间决策的高强度运动中，球员必须在短短0.5秒内判断对手跑位、预测球的轨迹并决定下一步动作。神经科学研究显示，随著年龄渐长，视觉皮层处理动态画面的速度会变慢，决策回路效率亦会降低。当神经传导速度比5年前慢了哪怕只是5%，在世界级的对抗中，球员就会显得「跟不上」。

另一方面，人体进入30岁之后，肌肉量每年会递减大约1%至2%，肌纤维的修复与恢复速度也随之下降。年轻时练完波翌日依然活蹦乱跳，30岁后练完隔天却疲惫不堪，正是身体机能退化的表现。种种原因导致过去多数运动员的生涯巅峰仅有8至10年，例如昔日球王马勒当拿（Maradona）在30岁时就已经告别了世界杯舞台。

4大现代医学助延续传奇 抗高压心态好关键

既然生理限制如此残酷，为何近代这批超级老将仍能活跃于赛场？谢炳贤医生列出以下4大医学关键分析：

1. 神经可塑性

过去医学界普遍认为人类大脑在25岁左右就会「定型」并走下坡。但近20年的神经科学研究推翻了这个观念，证实大脑一生都保有「神经可塑性」，能透过反复训练建立新的神经连结。年长运动员反应速度虽然变慢，但借由特训仍能加强大脑决策回路，以更精准的「质」来弥补「速度」的不足。

2. 经验补偿机制

当一个人在某专业领域累积了上万小时的经验，大脑就会建立起密集的「模式辨识」回路。谢医生举例，年轻球员看到对手跑位，可能需要花费0.4秒去判断对方的下一步；而经验丰富的美斯在同一情况下，耗时可能仅需0.15秒。这并非因为他现时的绝对反应比年轻人快，而是凭借长年累积的「球商」与经验，大脑已能瞬间预测接下来的局势，这正是高龄老将最珍贵的资产。

3. 运动科学、再生医学进步

现代运动医学早已走向高度个人化，涵盖了精准的营养管理、睡眠调控、心理训练及大数据监测。职业运动员每日的饮食、操练强度及恢复状态，都有庞大的专家团队全天候把关。此外，PRP（高浓度血小板血浆）治疗、干细胞治疗及各类神经修复技术的飞跃进步，为运动创伤提供了更高效的复原选择。以NFL传奇四分卫Tom Brady为例，其广为人知的科学化身体保养策略「TB12 方法」，便是结合运动科学延续职业寿命的完美示范。

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4. 强大心理韧性

职业生涯后期的运动员，在压力管理、情绪调节及专注力维持上通常更胜一筹。虽然这些软实力无法被量化成个人数据，但在高压的决赛舞台上影响巨大。35岁以上的传奇选手较少会因为一次的致命失误而心态崩溃，但类似的情绪波动在部分年轻的运动天才身上却相当常见。

大脑潜能从不受年龄限制

谢炳贤医生强调，「神经可塑性」绝对不是职业运动员或天才的专利。从医学和神经科学的角度来看，50岁开始学习一门新语言、60岁开始学弹钢琴、70岁开始写小说，在生理上都绝对不会「太迟」。因为真正决定人类潜能上限的从来都不是年龄，而是我们是否愿意持续保持学习、持续保持大脑与神经系统的锻炼。无论是绿茵场上的美斯，还是生活中的你我，只要心态不老，大脑便能创造无限可能。

资料来源：谢炳贤医师

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