群星齐参与虚拟运动！挑战《超速龙舟》考验灵活性 韩马利首次体验大赞：全面带动身体活动及锻炼心肺功能

「SMART跨代虚拟运动大赛2026」已于2026年6月20日（星期六）及6月21日（星期日）圆满举行。活动吸引逾千人参与，现场气氛热烈。无论是长者、家长、学生、艺人或各界嘉宾，均全情投入，尽享创新虚拟运动带来的乐趣，充分体现「长幼同乐、健康共融」的理念。为隆重其事，大会于6月20日下午举行「SMART跨代虚拟运动大赛2026」启动礼，并有幸邀请多位业界翘楚及重量级嘉宾亲临支持，为现场增添热闹气氛。

老/中/青三代参加「SMART跨代虚拟运动大赛2026」

启动礼上，中国香港体适能总会会长黄平山医生致辞时表示：「『SMART跨代虚拟运动大赛2026』是一项结合创新科技与跨代共融的社区盛事。本会期望透过虚拟运动，让长幼在游戏中培养恒常运动习惯，并加深彼此的沟通与情感连系。当长者能够与家人、好友，特别是年轻的下一代一起做运动、互相支持，几代人都能一齐变得更健康、更开心。」他更衷心感谢利希慎基金及各机构的鼎力支持，并祝愿参赛队伍享受比赛与嘉年华，多做运动保持身心健康。

随著启动礼举行，大会亦正式展开一连两天的比赛，让参加者在欢乐与竞技中共享跨代互动的乐趣。赛事期间，参赛者分为长者组、跨代组及小学组三组，每组最多十人同时作赛，挑战《体感大激斗》中的9个虚拟运动项目，包括「包山狂热」、「超速龙舟」、「维港竞速游」、「舞龙王争霸」、「高速单车战」及「疾走狮子山」等。小朋友、家长及「老友记」在比赛中尽展活力与默契，既要讲速度、讲反应，也要讲合作、讲节奏，大家都玩得不亦乐乎。

爱回家演员齐爆汗 欧瑞伟笑言：玩到索晒气！

当日大会特别安排三位《爱回家》演员——马海伦、欧瑞伟及关曜俊，联同资深艺人韩马利，以及中国香港体适能总会副主席 韩思思博士，率领小朋友及长者大赛冠军代表分组以《体感大激斗》经典项目「超速龙舟」同场比赛。嘉宾们亲身落场，投入比拼，不但将现场气氛推至高峰，亦以实际行动展示跨代同乐、健康共融的活动精神，为整个活动揭开热闹序幕，正式展开一连两天的赛事。一向身手敏捷的欧瑞伟（KC），实际体验《超速龙舟赛》后亦大感挑战。他笑言：「这个游戏看似简单，实际上非常讲求体能与灵活性，玩到最后都『索晒气』。」他亦大赞游戏动作设计简单，令人迅速投入，适合不同年龄层参与。

马海伦（Helen姐）在比赛中表现投入，情绪高涨，直言过程紧张刺激、乐趣十足。她笑说虽然自己并非「唔输得」，但若能取胜，在孙儿面前会特别「威风」。她亦认为这类虚拟运动不但有助锻炼体能，更能促进家庭成员之间的互动，是连结长幼的理想活动，并期待日后能与家人一同体验。

首次接触虚拟运动的韩马利（Mary姐）则表示感觉新鲜有趣。虽然具备舞蹈底子且平日有运动习惯，但她亦对游戏的体能要求感到惊喜。她表示：「这种结合游戏与运动的形式，可以全面带动身体活动及锻炼心肺功能，特别适合与孙儿一同参与。」除龙舟项目外，她亦对抢包山及咏春等游戏表现出浓厚兴趣。

身为健身教练的关曜俊（Leo）原以为虚拟运动「轻而易举」，未料实际比赛时亦需全力以赴，甚至感到双手发软。他笑言面对长者与小朋友时亦未有「让赛」，认为只要全情投入，各年龄层均可同场竞技。他更表示，若有机会再战，期望与KC、Helen姐及Mary姐组成「最强队伍」，再度挑战赛事。

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