真系同一个人？日本妈妈激减28公斤超励志！ 神还原《街霸》春丽 「用餐顺序」必先吃这类食物

对于热爱 Cosplay 的动漫迷而言，为了完美还原心仪角色，往往能爆发出惊人的意志力。近日，日本知名 Cosplayer「Souu」在社交平台 X（前称 Twitter）上分享了一组减肥前后的对比图，其前后判若两人的巨大转变，随即在网络上引发全城热话。她留言透露，自己当初体重最高峰时达 78 公斤，随后展开了长达约 1 年半的减肥之旅，最终成功减去 28 公斤！日前她更以 50 公斤的完美状态神还原《街头霸王6》春丽造型（Outfit 4）。

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由78公斤笨重体态 一年半狂减28公斤！

在《街霸 6》中，春丽不仅拥有强悍的格斗技巧，其充满力量感、紧实健美的腿部线条更是角色的灵魂所在。Souu 坦言自己身为母亲，在体重达到 78 公斤的巅峰时期，看著心爱的角色，深知若不做出改变，绝对无法呈现出心目中完美的春丽。

于是她给自己定下了长达 1 年半的长期计划，大方晒出自己体重 78 公斤时的旧照，并与现时 50 公斤、身穿春丽 Cosplay 服饰的精致照片并排对比。近期发布的照片中，那凹凸有致、充满健康线条的视觉效果，尤其是那条线条分明的水蛇腰，证明了她的努力完全没有白费。这条帖文发布后，瞬间吸引了超过 4 万个赞好，浏览量更迅速突破 400 万次。

面对如此惊人的蜕变，网络评论区随即被赞美声淹没。大批网民纷纷留言惊呼：「天啊！真的太厉害了！」、「看完瞬间减肥动力爆棚！」甚至连专业健身教练也现身留言点赞，表示：「从专业教练的角度来看，这真的非常了不起！努力的结晶。」更有不少人难以置信地问道：「呃……这真的是同一个人吗？」

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大胃王妈妈分享3招饮控关键

很多人减肥失败，是因为一开始就采取极端的绝食手段，最终导致身体疯狂反扑而暴饮暴食。Souu 分享，想要成功维持身材不单只要运动，高达 8 成的关键其实在于「饮食管理」。令人意外的是，Souu 本身其实是个「大胃王」，过去的饮食口味极其偏好「高盐分、重口味」的美食。为了不让身体因为突然改变饮食习惯而产生不适与抗拒，她分享一套「循序渐进」饮控方案，成功在不挨饿的情况下健康瘦身：

1. 主食断绝精致淀粉

果断戒掉白面包、白饭等精致淀粉，将日常每一餐的白饭，全部更换为高纤维、低 GI（低升糖指数）的「糙米饭」，既能提供饱腹感又不易囤积脂肪。

2. 配菜改为高蛋低脂

彻底舍弃了过往高油、高盐的烹调方式，将日常饮食逐步调整为以「高蛋白、低油脂」为主的肉类与海鲜，补充肌肉生长所需营养。

3. 调整进食顺序先吃蔬菜

这是 Souu 认为超重要的一环！养成用餐时「先吃蔬菜」的铁律，并且刻意在每一餐中增加蔬菜的摄取量。透过膳食纤维先填饱肚子，大幅减少后续高热量食物的摄取量，达到无痛控热效果。

资料来源：X 、综合资料

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