健身室成细菌温床？ 1种器材含菌量竟比坐厕高362倍！ 即学11招保持卫生 可自备3物品

TVB《东张西望》日前报道「播毒渣男」事件引爆全城热话，随后更有本港健身室疑似因其出没足迹而紧急进行深层清洁，令公众对公共健身设施的卫生情况大为紧张，更掀起一股「健身注意」的讨论热潮。事实上，健身室器材的肮脏程度可能远超大众想像。过往有英国研究指出，健身室内藏有3大细菌温床，其中一种常见器材的含菌量，甚至超越家用坐厕逾300倍！

哑铃多种器材含菌量惊人

英国健身器材咨询网站《FitRated》曾刊载一份关于健身室设备含菌量的权威研究。结果发现，健身人士最常接触的哑铃、杠铃等重力训练器材，多半附著大量细菌，其含菌量居然是马桶的362倍。调查同时点名以下3款健身器材为3大细菌温床（以菌落形成单位 CFU 计算）：

跑步机： 培养出高达1,333,432只病菌，对比公共厕所的水龙头（18,000 CFU），高出74倍。

单车机： 培养出高达1,333,418只病菌，对比餐厅托盘（33,800 CFU），高出39倍。

举重哑铃： 培养出高达1,158,381只病菌，对比厕所马桶（3,200 CFU），超标高出362倍。

研究人员在上述3种常规健身器材上，均检测出革兰氏阴性菌（Gram-Negative Rods）、革兰氏阳性菌（Gram-Positive Cocci）及芽孢杆菌（Bacillus）。当中，革兰氏阳性菌有机会引发皮肤感染、肺炎及败血症；高达90%至95%的革兰氏阴性菌都对人体有害，甚至会产生抗药性并抵抗抗生素；而常在土壤中被发现的芽孢杆菌，部分种类则会引起食物中毒。

过半健身人士未养成清洗习惯

健身器材含菌量严重超标，与使用者的个人卫生习惯息息相关。台湾胸腔暨重症专科医生黄轩曾在其个人网志「黄轩医师的沙龙」中发文，引述国外研究数据指出，健身室的细菌大部分是来自于使用者本身。调查揭发，有超过半数的健身人士从来没有清洗随身运动袋和运动衫的习惯，导致这些贴身物件日积月累下成为细菌温床。因此，黄医生强烈建议健身人士，在使用任何健身器材前后，都必须好好消毒器材表面，并在用后彻底洗手，以减少感染细菌的风险。

医生亲授11招健身室防菌指南

医生亲授11招健身室防菌指南

为了让爱好做运动的市民加强自我防护，黄轩医生整理出以下11招保持个人卫生的实用方法：

1. 保持勤洗手习惯

在触摸各类运动器材前后，均宜勤洗手。市民亦可以自备75%医疗用酒精，随时消毒擦拭双手或将会触摸的器材。

2. 彻底消毒器材表面

使用前，应善用健身房提供的消毒药水或喷雾，喷洒在运动器材的皮肤接触面上，再用纸巾彻底擦拭干净后才开始使用。

3. 运动期间切勿摸面

运动时应戒除触摸面部的习惯，尤其是口、鼻及眼睛，避免这些小动作让病菌乘虚而入。若需抹汗，应使用完全干净的1条小毛巾擦拭。

4. 避开拥挤人潮时段

人流密集的黄金时段容易加速病菌的散播与交叉感染，建议尽量选择人流较少的时段前往健身。

5. 手有伤口切勿重训

皮肤若有伤口，如非必要应避免去健身室进行重量训练。若必须进行，谨记在触碰器材前先妥善包扎好伤口，防止伤口直接接触器材而引发感染。

6. 自备多条小毛巾

建议每次自备2至3条小毛巾：1条专门用来垫在运动器材上（如铺垫在椅垫或靠背上）；1条只用来擦面；另1条则只用来擦拭身体与四肢的汗水。

7. 自备拖鞋沐浴

运动后洗澡时，切勿光著脚踩在更衣间或公共厕所的地板上。因为在整个健身房环境中，最肮脏、细菌密度最高的地方正是「更衣室」和「厕所」。

8. 定期清洗运动袋

随行的运动袋必须定期清理与清洗，市民可以使用消毒药水喷洒或用肥皂刷洗，并根据运动袋的材质选择适合的清洁方式。

9. 运动后衣物即时清洗

换下来的运动衣物应即时用温水、洗衣液及消毒药水一同清洗和消毒。洗净后，应在阳光下暴晒或在通风良好的地方彻底晾干，方可再次穿著。

10. 自备贴身运动器材

建议市民尽量自备个人的贴身运动辅助器材，例如瑜伽垫、运动皮带、阻力带等，减少与他人共用。

11. 避免使用公共饮水机

健身房的饮水机由于使用人数众多且出水口容易被碰触，多人共用下极易引发细菌的交叉感染，建议市民自备樽装水。

资料来源：台湾胸腔暨重症专科医生黄轩