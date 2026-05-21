44岁日本大叔挑战《一拳超人》地狱级训练！三年不间断 钢条身型震惊网民

在知名日本动漫《一拳超人》中，主角埼玉靠著每日刻苦训练成为世界最强，这个被网民谑称为「地狱训练菜单」的公式，近日竟然在现实中被完整复制。日本一名44岁的YouTuber持续三年风雨改、每天坚持进行「100下掌上压、100下仰卧起坐(Sit-up)、100下深蹲及长跑10公里」，以惊人毅力蜕变成钢铁般的精壮体态，震撼无数网民！

中年发福大叔挑战《一拳超人》训练

经营YouTube频道「tasuke challenge」的创作者 Tasuke，于 2023 年 4 月正式开展挑战。当时41岁、体重达74.7公斤的他，与许多香港打工仔一样面对中年发福的困扰。除了模仿动漫主角的训练外，他还为自己定下五大极限目标：挑战连续三年不间断特训、全马拉松成功在4 小时内完赛、完成超级马拉松、挑战琵琶湖200公里环湖马拉松，以及将体重减至62公斤并维持肌肉量。

三年饱受伤患 试过被车撞

Tasuke透露，挑战初期因体能不足，重训时多次累倒在地上，长跑更是吃力。但无论面对暴雨、酷暑还是出差，他都不曾给自己借口。在这 1095 天里，他付出了血汗代价，总共掉了8片脚趾甲，期间还遭遇过1次汽车擦撞、2次单车碰撞，连手部都被罐头割伤过4次。甚至在 2025年确诊新冠肺炎期间，他为了不中断纪录，仍咬紧牙关在全屋来回走动，硬生生撑过每日 10 公里的步数要求。

惊人数据公开 网民激赞好励志！

经过短短5个月，他便达成了减重目标，半年后身形线条已明显变得精实。随后他陆续实现了全马及超级马拉松的承诺，其「连续1年不休息」的进度影片更狂吸超过600万次观看。

直到2026年4月20日，他正式宣布圆满完成整整三年的挑战。根据他公开的最终数据，这三年内他总共跑了 16,136 公里（约等同由罗湖跑去尖沙咀来回200几次），而掌上压、仰卧起坐与深蹲的次数，各累积完成超过10万9,600次。影片中的 Tasuke 已与当年的肥胖身形判若两人，非但拥有极具视觉冲击的腹肌与厚实胸肌，线条亦显得无比强悍。对此他更幽默地向网民喊话：「先说好，不要因为我没有秃头，就叫我重新来过一次！」网民亦纷纷表示：「好励志！」、「原来漫画内容是真的」。

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