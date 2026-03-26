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20岁女长期开灯睡觉 体重飙至220磅兼高血压 研究揭夜灯危害健康令人越睡越饿！

减肥运动
更新时间：14:00 2026-03-26 HKT
发布时间：14:00 2026-03-26 HKT

有些人为了安全感或半夜起床方便，习惯开著床头灯睡觉，看似无伤大雅的习惯，却可能成为健康的「隐形杀手」。近日，内地一名年轻女生才20岁出头，却身陷肥胖泥沼，体重达到惊人的220磅，更验出了不是这年龄该出现的高血糖和高血压问题，健康状态响起警号。背后原因正是长期开灯睡觉的习惯。

20岁女长期开灯睡觉 体重飙至220磅兼高血压

根据内媒《宁波晚报》报道，宁波大学附属康宁医院睡眠医学科副主任郑天明医生分享病例指，该名20多岁的女生体重超过220磅，更验出空腹血糖超标和高血压的问题。空腹血糖水平高达14mmol/L。根据世界衞生组织的准则，≥7 mmol/L即可判断为糖尿病）。

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郑医生问及该女生的生活习惯，原来她向来喜欢在睡觉长开著灯，正是让她在不知不觉间变胖的原因。他解释，即使只是微弱的夜间光线，也能穿透眼皮，对视网膜上的感光细胞造成刺激，从而会误导大脑，令生理时钟错乱，抑制有助睡眠的「褪黑激素」分泌。看似微小的干扰，却会日复一日地摧毁代谢功能。

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权威国际期刊《JAMA Internal Medicine》2019年发表的研究，早已提出开灯睡觉对健康的危险。美国国立卫生研究院的科学家对超过4.3万名女性，进行了长达5年的追踪观察，结果显示，与在完全黑暗环境中睡觉的女性相比，习惯开著夜灯或电视睡觉的女性：

  • 体重增加5公斤（约11磅）以上的风险，升高了17%。
  • 发生超重和肥胖的风险，分别增加了22%和33%。

「夜灯致肥」两大原理 恐令人越睡越饿

为么只是开著灯睡觉，就会令人变胖甚至痴肥？背后主要有两大原因：

1. 引发「胰岛素阻抗」

研究人员分析指，夜间的人造光线，会导致「胰岛素阻抗」，导致降低血糖的效率下降。为了维持血糖稳定，胰脏被迫「疯狂加班」，分泌出更多胰岛素。而高水平的胰岛素，正正是促进身体合成和储存脂肪的「罪魁祸首」。

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2. 打破荷尔蒙平衡食欲大增

郑医生补充指，夜间光线会打破人体内两种关键食欲荷尔蒙——瘦素和饥饿素的平衡。前者负责告诉大脑「吃饱」的讯号，后者则会刺激食欲。夜间光线所造成的「睡眠碎片化」，令人睡眠不深、易醒。即使不至于要半夜起来吃宵夜，也会让身体误以为正处于能量短缺的状态，导致第二天醒来后食欲大增，更会特别偏好高热量、高糖分的「邪恶食物」。

因此，他提醒，千万不要小看睡房里那盏小夜灯，很可能是痴肥、糖尿病和心血管疾病的幕后推手，默默地损害健康。

延伸阅读：如何逆转糖尿病/高血压？医生推荐9大生活贴士 这饮料每日喝2汤匙即见效！

 

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