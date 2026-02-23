60岁中森明菜爱吃豆腐养颜 柴崎幸吃粉丝当饭 公开日本女星私藏美容食物 从内而外抗衰老保持好身材

日本传说级天后中森明菜因病休养多年，近年终于全面复出回归乐坛，筹办巡回演唱会。年届60岁的她重新站上舞台、面对镜头仍然状态大勇，明艳动人。不只是中森明菜，每一位女明星为了长年保持著年轻紧致肌肤和身材，背后都需要付出很大的努力，来对抗岁月的洗礼，特别是饮食方面的极致自律。以下分享了多位40+的女星私藏抗衰老饮食，在她们冻龄的美丽背后，甚么食物是最大功臣？

60岁中森明菜爱吃豆腐养颜 公开日本女星私藏抗衰老美容食物

根据日媒《周刊女性Prime》报道，日本管理营养士吉野爱表示，当步入中年，高蛋白、低糖、发酵食品和膳食纤维都是身体必不可少的，定期补充这些营养对于保持健康美丽非常重要。特别对于需要时刻容光焕发、严格管理身材的女明星而言，美丽的背后少不了饮食的帮助。吉野爱解构了多位中年和熟年女明星的最爱的「美容食物」，当中有哪些惊人的保健和美肌益处？

60岁中森明菜：高野豆腐（冻豆腐干）

为了改善身体健康的歌手中森明菜近年积极戒酒，并开始更注重补充钙、蛋白质等必需营养素。她早前在接受访问时，就分享到自己经常吃炖煮豆腐。

吉野爱表示，高野豆腐碳水化合物和脂肪含量很低，而且蛋白质含量高，特别是含有名为「抗性蛋白」，由于不容易被消化，因此具有减缓血糖升高抑制胆固醇吸收、媲美膳食纤维的作用。同时可作为益生元，帮助调节肠道环境，帮助减肥和预防糖尿病等慢性病。另外，高野豆腐富含钙质，最适合与维他命D食物一起食用，例如干香菇，不只风味绝配，更能够提高钙的吸收率。

44岁柴崎幸：豆乳春雨面（豆浆粉丝）

曾与福山雅治合演《神探伽利略》而爆红的柴崎幸去年在IG分享自己迷上了豆浆粉丝，不只高蛋白低碳水，更富含膳食纤维和维他命B12。她每周会吃足5次豆浆粉丝，更决定将其作为「一生的主食」。

吉野爱表示，豆浆汤底富含蛋白质，对美容和健康都有益处。不过粉丝饱足感比较低，最好再加入蔬菜提供膳食纤维，再搭配一些大块的根茎类蔬菜、大豆等有嚼劲的配菜，可以增加饱足感，或者加上肉片或烚蛋增加蛋白质含量，确保营养均衡。

51岁吉濑美智子：温泉豆腐与烚蛋

《昼颜》、《Boss》演员吉濑美智子当年是模特儿出身，多年来一直维持苗条的好身材。她曾分享自己最喜欢的早餐是温泉豆腐配烚蛋，搭配沙律，是富含蛋白质和纤维的组合。

正统的温泉豆腐是将豆腐放在碱性温泉水慢煮而成，不容易吃得到。不过，只要在水中加入小苏打就可以做出「住家版」的温泉豆腐。吉野爱表示，早上补充蛋白以有效提高基础代谢率，令身体全日更有活力，不过最好不要将蛋白质集中在一餐吃完，而是应该分开三餐平均食用。

70岁大地真央：羽衣甘蓝沙律

这位宝冢歌剧团出身的殿堂级演员，在今个月刚刚迎接了70岁大寿。除了活跃于幕前，她也不时在IG上分享自己煮的料理。她相当注重健康和营养搭配，例如最近迷上的羽衣甘蓝沙律，在公认的超级食物羽衣甘蓝之上，铺满香草、秋葵、车厘茄和芝士碎，还有不同的水果切粒，再加上一只太阳蛋，食材色彩缤纷，非常丰富和均衡。她特别使用意大利黑醋代替盐来调味，并加入富含Omega-3的亚麻籽油。

