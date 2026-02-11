《医美直击首尔篇》｜57岁「御用师奶」黄梓玮赴韩亲试贵妇级抗衰老医美：希望年轻10岁

南韩医美相当盛行，当地人视医美为日常保养的一部分，甚至会每隔数个月、半年定期保养对抗衰老，以维持皮肤年轻紧致。TVB近日播出新节目《医美直击首尔篇》，远赴韩国探索热门的医学美容项目。其中一位「测试员」是资深绿叶黄梓玮，她在镜头前分享自己对容貌衰老的焦虑，希望透过面部填充等疗程让自己「重返10年前的黄金期」。

《医美直击首尔篇》｜57岁黄梓玮赴韩亲试贵妇级抗衰老医美：希望年轻10岁

在节目当中，57岁黄梓玮坦言自己只做过很基本的美容项目，也没有在香港进行过医美注射。内心其实很在意外表的她，一直没有接触医美的原因其实与家庭经济状况有关。她儿时家境不富裕，作为长姐要照顾2个弟弟，「不敢问父母要钱打扮自己」；即使到了如今，她也将照顾家庭放在自己之前，不舍得花那么多钱在自己身上。

黄梓玮在1993年开始加入影视圈，她坦言入行30多年见过太多美女，「觉得自己不够『标青』，永远都是做一个群众。」因此下定决心参加这个节目，「我发现不行了，我不可以再让自己变差下去，如果今次节目真的可以让我回到10年前的『黄金期』，我相信自己能够走出来，自信展露于人前，感觉自己真的是一个艺人，但现在的我像个师奶。」

勇致打10针玻尿酸 改善衰老凹陷脸容

她最在意的是轮廓下陷的问题，虎纹也越来越明显，变得又深又长，看起来觉得衰老，希望将轮廓向上提升，回复饱满。在节目组的安排下，她先后到了两间「贵妇级」医美诊所，体验不同的抗衰老疗程。

黄梓玮在第一间诊所接受了玻尿酸面部填充，总共要在全脸注射10支针，包括眼睑、嘴角、下巴和颧骨这些最容易凹陷下垂的部位。对于要打针，她显得有些紧张，「平时会做针灸，但都不会针在脸上」。打完10针之后的即时提拉效果令黄梓玮感到十分惊喜：「（下颚线）平滑了，整张脸好像向上提升了」。脸颊从原本的凹陷亦即刻变得饱满，连虎纹都缩短和淡化了。

玻尿酸填充有甚么好处？

玻尿酸又称为透明质酸，是人体组织中天然存在的一种多糖体，尤其是在皮肤的真皮层、结缔组织和关节中。它的分子结构使其能够吸收并锁住大量水分，拥有绝佳的保湿能力，因此被公认为最佳的保湿成分之一。随著年龄增长，人体内的玻尿酸会逐渐流失，导致皮肤干燥、失去弹性并产生皱纹。透过注射为皮肤填充玻尿酸，能够填补皱纹与凹陷，让肌肤看起来更平滑，同时有轮廓雕塑的效果，可以令五官更立体，亦能够帮助保湿，令肌肤恢复丰盈弹性。

玻尿酸有分不同分子大小，支撑度和适用部位各有不同。例如大分子支撑力最强，适合深层注射打造立体轮廓；中分子填充效果相对较自然，适合填补较深的皱纹、法令纹或大范围的凹陷，但相对比较容易被身体吸收。

亲试干细胞抗衰老疗程

黄梓玮之后去到另一间诊所进行干细胞注射疗程。医生解释指，这项技术是利用干细胞的再生能力，促进修复原本衰老受损的细胞。由于是使用自体干细胞，效果比起注射外来物质更加自然，从根源上改善皮肤质素，达到提升轮廓、减淡皱纹的回春效果。

医学美容入门注意！主动了解成分风险勿掉以轻心

节目也安排其他嘉宾到不同等级和价位的医美诊所，接受直角肩注射、肉毒杆菌注射、超声波拉提等疗程，不同项目的价钱都较香港便宜得多。不过，进行任何医美疗程始终有一定风险，务必先咨询专业医生的意见，详细了解疗程效果、潜在副作用、注意事项及自己是否适合进行，特别是没有经验但想要尝试注射等入侵式疗程的「医美小白」。

本港消费委员会则提醒消费者，若在未充分了解化学成分及其对身体长远影响的情况下，贸然接受美容针剂注射将面临巨大风险。注射过程本身会造成皮肤破损，若处理不当或环境卫生欠佳，更会大大增加细菌感染的机会。即使能忍受注射时的痛楚，亦难以预料疗程后可能出现的各种不良反应或后遗症。

因此，在决定接受任何美容针剂疗程前，消费者应主动向服务提供者索取详尽资料，包括将使用的仪器、物料成分等，并确保自己完全明白疗程潜在的风险与并发症。疗程后若有任何不适或皮肤出现异常，应立即通知美容院。对于美容院提出的任何补救建议，消费者必须谨慎衡量其安全性，如有丝毫怀疑，应先寻求专业的医疗意见，切勿轻率行事。

