21岁日女星吃小菜代替米饭激瘦10kg 营养师警告减肥戒白饭更易反弹！吃对时间瘦更快

21岁日本女星本田望结一向拥有比较圆润的包包面。原本在镜头前显得有点「Baby Fat」的她，早前分享自己因为吃小菜、下酒菜代替吃饭，体重激减10kg，下颚线线条也显得更俐落，因而被网民大赞可爱。不过，不吃米饭一向是「减肥」大忌，容易出现反弹、能量低等副作用。如何吃饭才能平衡健康和体重控制？

21岁日女星本田望结吃小菜代替米饭激瘦10kg

童星出身的本田望结曾经参演《女管家三田》、《Doctor-X》等人气日剧。除了活跃于娱乐圈，她同时也是一位花式滑冰选手，自小就以兼顾演艺事业和运动员身分为人生目标。除了时间安排上比较辛苦，维持体重也是一大挑战。例如因为运动需要消耗很多能量，平日也要吃很多。她曾说过，作为花滑选手既不能太胖也不能太瘦。

本田望结早前在社交平台上载了庆祝21岁生日的照片，「自从将日常饮食，从吃大量米饭改为吃下酒菜之后，我的体重减轻了10kg。」她表示，以前自己从早到晚都一直在吃东西，特别爱吃米饭，近来晚上开始喝酒，配上自己做的下酒菜，不知不觉间不再像以前要吃足三餐饭，体重也比1、2年前瘦得多。

营养师警告减肥戒白饭更易反弹！吃对时间瘦更快

日本营养师麻生れいみ表示，很多人为了减低卡路里摄取而少吃甚至不吃米饭，其实会阻碍减肥：新陈代谢减慢、肌肉量减少，且体重更容易反弹。事实上，米饭对于减肥有很多好处，例如抑制饥饿引起的食欲或压力性进食，更是身体能量的重要来源。她建议可以在早餐和午餐吃饭，日间的身体活动量最大，消化和吸收更快，并能迅速转化为能量。将米饭冷却、份量不多于拳头大小，并且搭配蛋白质食用，对于控制体重和减脂都有帮助；将白米改为糙米、糯麦、杂谷米等，更能增加膳食纤维和额外补充铁、镁、多酚等容易缺乏的元素，瘦身不失健康。

