63岁美容家公开「不动刀」逆龄秘诀 自创「眨眼操」每日3分钟击退眼纹眼袋

更新时间：12:08 2026-02-21 HKT
对抗肌肤衰老、松弛，一定要昂贵的医美疗程才有效？日本一位63岁美容家拥有紧致饱满的肌肤，令人难以相信她已届花甲之年，如同让时光在脸上按下了「暂停键」。她坦言未试过任何医学美容，全靠自创的脸部肌肉训练，能让外表减龄10岁。必学简单3步的「眨眼操」，有效击退鱼尾纹和眼袋。

63岁美容家公开「不动刀」肌肤逆龄10岁秘诀

根据日媒《周刊女性PRIME》报道，63岁日本知名美容家加藤ひとみ强调，脸部肌肉是越有意识去活动，才越能够保持年轻。「不常笑是因为怕长皱纹」的想法是错误的！

她本身是个表情不多的人，年轻时一直作为全职主妇为家庭付出，到了38岁、育儿生活告一段落的时候，终于有空留意自己的样子，却被镜中严重的眼袋吓了一跳。因为平日很少出门与人交流，脸部肌肉自然会衰退、松弛，变成了「大妈样」。焦急之下，她试尽专柜名牌护肤品和各种美容仪，但都看不见任何效果；甚至一度冲动地跑到整容外科，预约了近7万港元的拉皮手术。但在手术前，她想通了「单靠一次手术，并不能解决所有衰老问题」，最终改变了主意，决定靠自己，并尝试了无数的美容方法。

日本美容家加藤ひとみ发明了一系列的「脸部舞蹈」，有效预防和减淡表情纹。

 

加藤ひとみ偶尔发现，进行了「表情肌训练」的日子，皮肤状态就会特别好，某次甚至连邻居都好奇她是否做了手术。她因此下定决心，要将这件事钻研到极致。她从人体解剖学和肌肉结构的基础知识学起，最终开发出一种独特的脸部肌肉训练方法，称为「脸部舞蹈」，专门针对产生微笑的肌肉。

她深信，笑容和丰富的表情，是让人看起来年轻的关键。「显老」的脸通常有3大特征：面颊、嘴角、眼角全部向下垂。换言之，只要将这3个部位向上提拉，脸容就能重拾年轻。个中关键并非依赖昂贵的化妆品或医学美容。「只要每日好好整顿脸部的『根基』，无论多少岁都可能重拾10年前的肌肤状态。」

自创「眨眼操」每日3分钟击退眼纹眼袋

在众多「脸部舞蹈」动作中，「眨眼操」是专门针对眼周松弛及皱纹问题的王牌动作。加藤ひとみ指，关键在于活动脸部肌肉，但不要过度提拉表皮，以免产生不必要的皱纹。消除眼角鱼尾纹的重点是放松僵硬的「眼轮匝肌」（围绕眼睛的肌肉），以抚平眼角周围的细纹，避免它们变成永久性的皱纹；眼袋则是因为支撑眼球的肌肉松弛，导致脂肪向前凸出而形成。「眨眼操」能够增强眼周肌肉（眼轮匝肌），同时有效缓解眼部疲劳和眼睛肿胀。

抚平眼纹眼纹「眨眼操」

  1. 针对「鱼尾纹」，一只手捏住鼻梁，另一只手的食指轻轻提起眼角外侧。当感觉眼角收紧时，有节奏地眨眼10次，另一侧同样重复10次。
  2. 针对「眼底松弛、眼袋」，将双手的中指放在眉毛的起始处，食指放在眉尾处，轻轻将眉毛往上推，保持规律地眨眼10次。
  3. 双手继续保持在眉毛，闭眼10秒钟，以伸展眼周肌肉。

她提醒，眼周肌肤很薄，只需用指腹轻轻按压即可。尤其在干燥的冬天，皮脂分泌少，更容易干燥。进行「眨眼操」前，先搽足眼霜或保湿精华，美肌效果会加倍。整套「眨眼操」只需在3分钟就可以完成，即使平日再忙碌都能够轻松坚持，但切忌「贪心」。很多人为了尽快见效，一日做几次，但过度拉扯皮肤反而会导致更多皱纹同松弛。她建议每天洗澡的时候做一次，「重置」当天生成的皱纹，持之以恒才是王道。

只要每日坚持，一些细小的干纹，大约2-3星期就能看到明显改善；即使是已深入真皮层的深层皱纹，也能够淡化，变得不明显。

