51岁谢金燕日日吃火锅 体重不增反跌维持47公斤 保持模特儿身材靠这秘诀！

51岁台湾冻龄女神谢金燕近日在社交平台大方分享自己的体重仅46.95公斤，神奇的是她表示自己连续2个月天天吃火锅，体重竟不升反跌，当中有一个秘诀要留意？

51岁谢金燕日日食火锅 体重不增反跌维持47公斤

台湾电音女神谢金燕虽然已年届51岁，其冻龄外表及好身材长期「Fit到爆」，近日她在个人IG公开了自己体重仅得46.95公斤，对于身高170cm的她来说，绝对是模特儿般身材。最令人惊讶是谢金燕指自己已经连续两个月几乎天天进食火锅，体重不升反跌，更公开了其独特的「火锅瘦身法」：

51岁谢金燕保持模特儿身材靠1个秘诀

谢金燕火锅瘦身法｜1. 严格遵守进食顺序

谢金燕指自己会严格遵守火锅的进食顺序，包括：

先食用蔬菜类 再进食菇类 接著摄取肉类与蛋类 最后才进食淀粉类

蔬菜及菇类有丰富膳食纤维，可增加饱足感；肉类与蛋类则是优质蛋白质，有助增肌，最后吃淀粉类亦可控制碳水化合物摄取。

谢金燕火锅瘦身法｜2. 每餐只吃八分饱

谢金燕强调，自己对进食不会太过戒口，但维持7、8分饱是她多年来保持的习惯，火锅也只吃八分饱。她曾在IG分享：「美食当下要忍住只吃7、8分饱，确实痛苦又残忍，但这样的习惯养成，你会更有口福。」她相信，避免过饱是体重不增反跌的关键，对身材也不会太有压力，更指自己「每天都吃得好开心！」

谢金燕火锅瘦身法｜3. 睡前3小时不进食

除了进食顺序及八分饱，谢金燕保持身材的另外一个贴士是睡前3小时不进食，她认为晚上让肠胃充分休息，避免加重代谢负担，有助身体修复及避免水肿。若感到饥饿，可以清水或无糖茶替代。另外，她也每天固定时间睡觉、不熬夜，维持良好作息时间。

营养师分享打边炉4大步骤 避免摄取脂肪/稳血糖

营养师高敏敏曾分享吃火锅时的进食次序和食材建议，只要掌握进食次序及选材技巧，便能同时享受美食、维持体态及稳定血糖：

1. 选择清汤汤底，例如昆布或清汤锅，味道清淡能减少摄取过量油脂与钠质，汤底亦不易愈煮愈咸。

2. 开始进食时，建议先下大量蔬菜，如菜叶、菇类、豆腐及根茎类等。这些高纤维食材不仅令汤底更清澈、减少浮油，更能促进肠胃蠕动，帮助代谢油脂。

3. 待蔬菜煮好后，才放入肉类或海鲜。建议选择瘦肉片或低脂海鲜，以减少饱和脂肪摄取，同时避免肉类油脂残留于汤中。

4. 最后才进食淀粉质食物，如白饭、面条或冬粉。将淀粉类安排在用餐后段，有助延缓血糖上升速度。

高敏敏亦提醒，应尽量避免加工火锅料，如贡丸、鱼浆及各类火锅饺，这类食品通常高钠高脂。饮品方面，建议搭配清水或无糖茶，取代汽水或含糖饮品，这样便能吃得满足又无负担。

