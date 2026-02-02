邓一君曾中年发福体重达180磅 公开大减30磅秘诀 女儿竟成最大减肥动力？

已淡出幕前、49岁的邓一君，近期因在《寻秦记》电影版参演富商「李小超」一角再次爆红。早前邓一君曾因身形发福而引起外界关注，近日他接受《星岛头条》专访，大方分享自己的减肥心路历程。原来他3年前因健康响起警号，决心减肥，最终成功减去30磅，由高峰期的180磅回复至150磅，更重拾健康，摆脱油腻饮食习惯，成为健康好爸爸。

邓一君公开大减30磅秘诀 曾中年发福体重达180磅

邓一君坦言，以往任职保险时，为建立成熟稳重的形象而未有刻意管理身形。直至3年前，他开始出现消化不良，进食后经常感到「顶住顶住」，经医生检查后发现总胆固醇量偏高。为了健康，他决心减肥，并听从医生建议，从饮食入手，首要戒除甜食和减少进食油腻食物。

他笑言自己曾是「甜品控」，朱古力、Tiramisu、雪糕更是每晚必食，亦爱喝果汁，却甚少喝水。此外，他亦钟情炸鸡、西多士等香口食物。对于这样的饮食习惯，他坦言当初只验出总胆固醇偏高，已算十分幸运。

邓一君调整饮食习惯 午餐最丰富晚餐最少

除了戒口，邓一君为了减肥亦调整了饮食习惯，坚持一日三餐定时定量。当中午餐的份量会相对较多，亦会吃得最饱，而晚餐的份量则最少，并且每餐都遵守「先菜后肉再饭」的进食顺序，增加饱肚感，有助控制食量。

邓一君恒常运动克服「撞墙期」 女儿成最大动力

运动方面，邓一君每星期会抽两天进行约1小时的运动，包括户外跑步，或在家中进行深蹲、平板支撑等训练。他坦言，运动最初的10分钟最为辛苦，容易令人放弃，但只要挨过这段「撞墙期」，身体便会慢慢适应，越做越起劲。

坚持下去运动的动力除了是健康发出警号外，他又笑言，更重要的是希望当自己与女儿逛街时，两父女在外表上不会相距太远，更指目标是希望可被女儿的同辈朋友都称赞年轻。

邓一君寄语中年男士关注身体

成功减掉30磅后，邓一君的胆固醇已回复正常水平，消化不良及失眠问题亦有显著改善，行动上亦变得更灵活，不易疲倦，真正做到「食得、疴得、瞓得」。

他以过来人身分寄语一众为家庭和事业打拼的中年男士，必须关注自己的身体，「当身体转差后，所做的任何运动或饮食改变，都只是补救，而不是保养身体」，强调健康的身体才是实现理想、陪伴家人的最大资本。

延伸阅读：营养师教6招吃火锅轻松减肥 不挨饿3个月减10kg 推荐1种清爽夏天食法

---

相关文章：

医生大推减肥瘦身蔬菜汤 去水肿增代谢助烧脂 懒人汤底变1周餐单｜附制作步骤

零食不一定致肥！营养师票选最健康零食排行榜 这种朱古力都上榜！

想打造BLACKPINK Jennie同款「直角肩」？物理治疗师拆解「打针瘦肩」健康风险 或致肌肉无力/肩颈不适

51岁郭羡妮冻龄保养秘诀大解构 3招保持身材美貌依然 呵护肌肤每周必做这件事