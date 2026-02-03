40岁女执屋后腰痛脚痺伤腰椎 专家拆解大扫除劳损陷阱 打扫前做2招动作热身防受伤

农历新年将至，马年即将来临，大家都忙于大扫除，去旧迎新。不过，都市人久坐少动，体重增加，肌肉乏力，一旦落力打扫，容易引致腰椎伤害，甚至椎间盘突出。注册脊医王俊华向《星岛头条》分享指，每年新年前后都见到不少因大扫除而求诊的个案，更指出当中有3类劳损在大扫除期间会经常出现。

40岁女执屋后腰痛脚痺伤腰椎 专家拆解大扫除劳损陷阱

注册脊医王俊华分享病例指指，一位四十多岁从事文职的女士，平日工作忙碌，少做运动，每日坐在电脑前超过8小时，体重亦随着年龄而上升。过年前她决定大扫除，破旧立新，连续劳碌一天，包括弯腰清理柜底、搬重箱旧物到楼下垃圾站。当时她没有蹲下屈膝，直接弯腰提起重物，即时听到「啪」一声，腰部剧痛加剧。起初她以为只是劳累，用冰敷纾缓，但两天后痛楚持续，脚部更出现麻痺感。

求诊后，经详细检查，包括神经反射测试及影像扫描，怀疑腰椎第四及五节椎间盘突出，压到神经线。幸好伤势不算严重，经过超声波消炎、脊医手法矫正及3D脊骨牵引治疗，数次疗程后痛楚及麻痺已消退。但椎间盘突出有复发风险，因此建议定期覆诊及改善生活习惯。

这个个案反映了大扫除的常见陷阱：平日少动，突然重复弯腰、扭身或搬重物，容易拉伤腰椎肌肉，甚至压迫椎间盘。很多人拉伤后错用热敷，导致发炎恶化；正确做法是初期用冰敷稳定神经，避免肿胀扩大。

大扫除3大伤害陷阱及预防方法

大扫除虽是传统，但注册脊医王俊华指出，如姿势不当或无暖身，易引致妈妈手、网球肘或腰痛，并容易出现以下3大常见问题：

重复扭毛巾致妈妈手：扭抹布或清洁时，重复动作令手指公上筋腱发炎。预防：每15-20分钟休息，交替双手使用，并做手腕伸展。 弯腰不当压伤腰椎：清理床底或柜底时「乌低身」，膝盖重复屈曲，易拉伤腰肌或引发急性椎间盘突出。预防：弯腰时蹲下屈膝，保持背部挺直，避免单纯弯腰；搬重物时用腿力而非腰力。 搬重物引发网球肘或坐骨神经痛：不断抬举重物，手臂外侧近肘部肌肉发炎；盆骨错位更可能压坐骨神经。预防：使用工具辅助搬运，分阶段打扫，避免一次过劳累；拉伤后立即冻敷15-20分钟，每日数次。

因此，注册脊医王俊华提醒，大扫除前先做简单伸展暖身，过程中注意姿势，若有痛楚勿勉强，及早求医，特别是久坐上班族或有旧患人士，更需小心。

大扫除前如何热身？2式瑜伽预防受伤

过年大扫除，时间的迫切性，容易心急并忘记了先唤醒自己身体的觉知，了解自己身躯所需。瑜伽疗愈导师黎乐欣（Zora）为大家示范以扭腰瑜伽动作，可增强脊椎灵活度，腰部肌肉伸展。此类动作可当作大扫除前的热身动作，及其后的纾缓动作

但如果发现自己有膝，臀或腰或其他伤患，黎乐欣建议在进行这类动作前，建议先咨询适当的专业建议。

动作一：后顾式

后顾式步骤：先坐左地上，左脚曲膝踩在右脚外侧的地上，双手抱贴左脚，此时会感觉到左脚外侧臀大肌有伸展，如果感觉强烈可以停留在此。

后顾式步骤：下一步以右手抱左脚，扭腰向左，左手按地。保持深长呼吸3-5次，每一个呼气都令自己扭腰多一点，心口和眼睛方向转向左边多一点, 感觉脊骨扭动。

后顾式步骤：

此动作可增加脊骨灵活度，伸展到下腰部的肌肉，也可帮助按摩内脏，增加肠道蠕动，释放胃气。

进阶者可把右手放在左腿前，扭腰时，推开左脚。深长呼吸，保持姿势约五个呼吸。然后慢慢回正释放姿势，换另一边重复以上动作。

动作二：鸽子式

鸽子式步骤：先右膝弯曲尽量成90度直角，左腿向后伸展，初阶者请用瑜伽𥖁或厚的咕臣垫高右边大髀。

鸽子式步骤：双手叉腰检查骨盘是否正位，上半身慢慢向前向地，右脚感受到臀部外侧和大腿的伸展感，左脚感受到腿内跨位置伸展。

鸽子式步骤：

延伸阅读：低头族2招自测颈椎病风险 医生教每日5分钟颈部伸展 放松肩颈防颈椎变形

