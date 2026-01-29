43岁张钧宁宵夜爱吃即食面 体脂肪只得13%不怕水肿 公开保养身材+皮肤4大秘诀

43岁台湾女星张钧宁一向被称为气质女神。她日前出席电影宣传活动，提到早前为了拍摄武打戏每天要练习7小时武打动作，让喜爱运动的她身体有点都吃不消。不过也因此令体脂率降到只有13、14%，让她现在不太容易变胖，即使宵夜吃即食面也不会水肿。张钧宁不时在社交平台分享美照，但即使是素颜的生活照，皮肤却依然白嫩细致，看不出岁月的痕迹，到底她保持身形和肌肤状态秘诀是甚么？

43岁张钧宁宵夜爱吃即食面 体脂肪只得13%

张钧宁的体脂率降到只有13%，但完全不会因为身形纤巧而显得「样残」或瘦弱。她坦言，有时候大家会觉得她太瘦，因此出席活动前一天晚上都会喝一大杯水，不只去水肿，也可以让脸色变好，脸颊更水润而不会凹陷。此外，多运动也是维持肌肉紧实和打造好气色的法则。

张钧宁保养秘诀｜1. 大量运动

张钧宁喜欢吃东西，吃肉、糕点、喝酒，甚至喜欢探店吃美食，不过她同时会做大量运动，避免体重增加，才能在镜头前以最佳状态示人。对于她而言，运动不只为了健康和保持身形，更让她对接下来的大餐充满期待，可以尽情饮食。

她一有空就会慢跑5公里。即使是去外国工作或旅行，她也会安排时间慢跑，顺便感受陌生的城市景象。一向热爱运动的她，无论是打到爆汗的网球，或者疗愈身心的山林远足，她都十分享受，山野徒步时更特别喜欢选择有挑战性的路线，最好可以走到肌肉酸痛、累到忘记一切只记得向前走。

她也十分注重伸展，跑步前做足热身和拉筋，以保护膝盖预防受伤，运动后拉伸放松紧张的肌肉；也经常做开肩伸展，帮助改善腰酸背痛、肩颈酸痛。

张钧宁保养秘诀｜2. 勤敷面膜

张钧宁毋惧素颜面对镜头，很多的运动或家居生活照都是没有化妆的，但皮肤依然透亮细致。早睡早起和多喝水虽然是老生常谈，却是最基本的道理。至于日常的护肤步骤，她认为最重要的是卸妆，确保妆容一定要卸干净；再来就是保湿，勤敷面膜，配合按摩帮助吸收。她每天会用刮痧板、美容仪，或者徒手指节按摩脸部5-6分钟，有助维持肌肤紧嫩和抗衰老。在按摩时特别著重眉头，抚平因为皱眉而出现的川字纹。

张钧宁保养秘诀｜3. 注重防晒

作为演员和喜欢户外运动的人，张钧宁经常都需要面对阳光。为了保护肌肤，她十分注重防晒。她曾经公开过自己远足的登山背囊，当中就有多种防晒用品，太阳眼镜、防晒外套和防晒口罩都是必不可少的，避免晒伤或晒黑，影响肌肤状态。

她坦言自己是超级敏感肌，对紫外线和雨水都会过敏，而且紫外线还是造成皱纹和皮肤伤害的元凶。因此一定会带备防晒霜方便随时补充，她会选择适合运动使用的防水防汗产品，最好同时具有护肤功效，也会带备木瓜霜当作润唇膏。

张钧宁保养秘诀｜4. 养颜食疗

张钧宁重视饮食养生，除了少吃生吃食物，她一有时间就会自己下厨，也不时在社交平台分享养颜补身的食疗，例如补气养血的鸡汤，更推荐了一款非常适合女士的木耳露，黑木耳加入桂圆、红枣和红糖姜一起打碎煮成，具有清肺、润肠和排毒的功效，女性多吃更有助改善气血和预防手脚冰冷。

