看电视可逆转脂肪肝？医生教坐下做2招伸展 配合两训练一年减15kg

脂肪肝及坏胆固醇超标是常见的都市病之一，日本一名心脏科医生的身体亦曾出现这种情况。不过，他靠著3种居家运动，当中包括在看电视前进行伸展，竟成功在一年内减去15公斤，更逆转脂肪肝及坏胆固醇超标的情况，到底他是如何自救？

看电视可逆转脂肪肝？医生教坐下做2招伸展

据《介护ポストセブン》报道，日本血管和心脏医生高桥亮分享指，当时因工作繁忙，未及时察觉身体变化，直到某次穿西装参加医学会议时，衣服扣子已扣不上，体重更大增15公斤。体检报告显示坏胆固醇数值超标，并确诊患有脂肪肝。

作为一名为患者提供健康建议的医生，他无法接受自己处于这样的健康状态。虽然尝试调整饮食，但因工作节奏极快，午餐往往只能在医院餐厅匆忙解决，难以兼顾菜单选择与营养均衡。然而，他透过坚持以下3种简易运动，成功改善了健康状况：

如何逆转脂肪肝、降胆固醇？

3招逆转脂肪肝：

1. 每天坚持5分钟伸展

为改善健康，他原本尝试每天步行30分钟，但雨季来临后便难以持续。后来他发现，其实可以从5分钟开始，例如在电视广告空档进行伸展。即使只是5分钟的拉伸，也能刺激血管内皮细胞释放一氧化氮，透过血液循环软化全身血管。

若一周累计只做了20分钟，可在周日补上10分钟，仍能达到基本目标。有研究建议，每周进行150分钟中等强度或75分钟高强度运动以维持健康，但对不习惯运动的人而言，突然每周运动150分钟并不容易，因此可先从每周30分钟开始培养习惯。

2. 杠铃训练

过去他曾能举起超过100公斤的杠铃，如今却连50公斤也举不起，肌肉力量下降超过一半。但他转念发现，虽然举不起100公斤，却能轻松举起20公斤的杠铃5次以上。从能量消耗角度，全力举起100公斤1次消耗的能量为100公斤，而举起20公斤10次则相当于消耗能量为200公斤。

既然无法再举起100公斤，他选择以20公斤的杠铃重新开始，透过缓慢、重复的训练逐步恢复肌力。这样的训练强度适中，不会让人满身大汗或气喘吁吁。

3. 大腿内侧伸展

2种大腿内侧伸展做法如下：

看电视时，坐姿中将双腿向两侧张开，脚趾朝外，可增强伸展效果。 身体向前倾，双手轻压膝盖固定，上半身缓缓弯曲，像相扑选手向前倾身的动作，倾斜幅度越大，大腿内侧肌肉的拉伸感越明显。

他表示，透过大约一年，以80% 运动、20%饮食控制的比例，成功减去15公斤体重，脂肪肝状况也获得改善，而坏胆固醇水平已恢复至正常范围，整体健康检查结果显著进步。

