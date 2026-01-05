运动可制造「抗癌血」？研究揭2类运动最有效 抑制癌细胞生长防复发

运动不但可强身健体，更有效抗癌、攻击癌细胞？外国一项研究揭开，即使只做单次的2类运动训练，可增加乳癌康复者血液中的「抑癌因子」水平，改变血液状态，抑制乳癌细胞生长、降低复发风险。到底哪2种运动多做可抗癌/防癌呢？

运动可制造「抗癌血」？研究揭2类运动最有效

据外媒《Prevention》报道，今年九月发表于《乳癌研究与治疗》期刊的小型研究，分析了32名乳癌康复者的健康数据。研究团队将参加者分为2组，分别进行一次性的高强度间歇训练（HIIT）或阻力训练。团队再在运动前、运动刚结束及结束后30分钟采集血液样本，且进行分析：

2组运动后，血液中多种抑癌因子（如核心蛋白聚糖、白介素-6等）水平显著上升。

运动后血液样本中的乳癌细胞生长速度显著减缓。

HIIT训练在抑制特定乳癌细胞（MDA-MB-231）生长方面，效果突出。

研究结论指出，运动「或有助降低复发风险」，并强调其作为「具潜在抗癌效果的治疗手段」之重要性。

运动或对预防癌症复发有益 如何运动才有效？

尽管研究结果令人鼓舞，但专家强调需进一步研究：

乳房外科肿瘤医生Janie Grumley指，该研究检测的是特定标记物，与「直接降低癌症风险」的关联未完全确定；但对于无癌症史的人群，保持活跃同样有助降低罹癌风险。

肿瘤科医生Jack Jacoub提醒：研究样本量较小，难以断言运动「必然」降低复发风险。但强调无论是乳癌或其他癌症，运动都可能对预防复发有所益处。

无论是否有癌症病史的人群，养成运动习惯都是个好主意，可参考以下原则建立运动习惯：

如何运动可抗癌？

结合HIIT训练与阻力训练（如使用弹力带、哑铃或自身体重的肌力练习）。

每周应累计进行150分钟能提升心率的运动，不是散步那么简单。

让运动成为健康生活方式，不是仅做一次或坚持几周的「短期任务」。

健康习惯：运动应与均衡饮食、节制饮酒、不抽烟等习惯相辅相成。

为何运动可抗癌？关键在于释放「肌肉因子」

研究共同作者、运动医学教授Rob Newton博士解释，运动不仅在癌症治疗期间和之后是安全的，甚至可能积极对抗癌症，即使只运动一次，也能引起血液变化，从而减缓癌细胞的生长。为何运动能产生如此效果？关键在于肌肉因子（Myokines）的释放：

进行高强度运动时，肌肉会释放出一类名为「 肌肉因子 」的强效信号分子；

」的强效信号分子； 这些分子如同「 内源性药物 」，部分在实验室中已被证实能直接减缓癌细胞生长；

」，部分在实验室中已被证实能直接减缓癌细胞生长； 单次阻力训练或HIIT训练后，即可触发此一有益变化。

