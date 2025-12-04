全球肥胖人口突破10亿 世卫首度有条件推荐「瘦瘦针」减肥 建议须符合2原则

肥胖症是一种慢性复发性疾病，全球受影响人口已超过10亿，为应对肥胖所带来的日益严峻全球健康挑战，世界卫生组织（WHO）首次「有条件推荐」使用俗称「瘦瘦针」的GLP-1药物辅助减肥，治疗肥胖症。同时建议配合健康饮食及运动等多项措施，持续使用至少6个月，即可见到成效。

世卫首推「瘦瘦针」助减重6个月见效 1类人忌使用

世界卫生组织（WHO）周一（1日）在《美国医学会杂志》（JAMA）发表指，「瘦瘦针」（GLP-1药物）可带来具有临床意义的体重减轻和广泛的代谢益处，并正式「有条件推荐」可使用「瘦瘦针」减肥。不过，WHO在这份指引中提出以下2项核心建议：

除了孕妇以外 ，对于体重指数（BMI）≥30 的成人肥胖者，GLP-1疗法可作为长期治疗方案，建议持续使用6个月或以上，可带来约5-15%体重下降，属临床上可观的减重效果，但须建立在医疗安全监测、完整评估与成本可近性的前提下属于。

瘦瘦针可避免肥胖引发的并发症？

世卫总干事谭德塞指出，肥胖症是一项重大的全球健康挑战，属于复杂的慢性病，亦是引发心血管疾病、第2型糖尿病及某些癌症等非传染性疾病的主因，更会导致传染病患者的预后较差。除了健康影响，预估至2030年，肥胖相关的全球经济成本将达到每年3万亿美元。他强调，虽然仅靠药物无法解决这场全球健康危机，但GLP-1疗法可协助数百万人对抗肥胖、减少相关危害，并有助于控制因肥胖及其并发症而不断攀升的医疗成本。

尽管GLP-1疗法是目前成人肥胖症的一线高效治疗选项，这份世卫指引也明确指出，单靠药物无法根治问题。世卫亦表示，肥胖不仅是个人课题，更是社会性挑战，即使加速扩大生产，预估至2030年，GLP-1疗法所能涵盖的患者仍不到总数的10%，因此需要跨部门的协同行动，呼吁全球社会考虑采取集中采购、分级定价、自愿授权等策略，以扩大药物的可及性。

肥胖可致9大慢性病 严重恐患4大癌症

到底肥胖对身体有甚么影响？根据本港衞生署资料，肥胖会增加患上9种慢性疾病的风险：

过度肥胖有机会引发以下疾病：

高血压

心脏病

高胆固醇

糖尿病

脑血管病

胆囊病

骨关节炎

睡眠窒息症

部分癌症（乳腺癌、前列腺癌、结肠直肠癌及子宫内膜癌）

如何进食可达至理想体重？

要想达到理想体重，衞生署建议可循均衡饮食、保持恒常体能活动入手，具体做法如下：

1. 均衡饮食

多选购不同种类的食材，以达到营养均衡；

避免选择高脂食材（如以低脂或脱脂奶取代全脂奶、瘦肉取代肥腩肉、禽肉须去皮）；

减少进食加工高脂食物，如罐头午餐肉︑香肠；

避免进食高糖或高脂肪的食物和饮料，包括油炸食物(如炸猪扒、炸鸡翼、炸薯条) 、零食(如糖果、朱古力、含糖分的饮品和薯片)和甜品 (如雪糕、芒果布甸)等；

烹调食物时可采用蒸、煮、焗、焯和少油快炒等低脂的烹调方法；

每天3餐要定时，分量要适中。

每餐吃最多谷物类、多吃蔬菜及水果︑吃适量肉、鱼、蛋及代替品。

主餐之间可吃适量健康小食，例如水果︑烚鸡蛋。

2. 恒常进行体能活动

建议成人每周累积最少150分钟的中等强度的带氧体能活动，以促进身体健康。

一向没有运动习惯的长期病患者及长者，可先征询医生的意见。

请紧记要持之以恒勤做运动及注意饮食，才可有效控制体重。

资料来源：世界卫生组织（WHO）、《美国医学会杂志》（JAMA）、衞生署、衞生署

延伸阅读：医生揭脂肪最怕8种蔬菜！减肥吃椰菜花饭最好？第1名不是番茄青瓜？

