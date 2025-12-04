全球肥胖人口突破10亿 世卫首度有条件推荐「瘦瘦针」减肥 建议须符合2原则
发布时间：19:05 2025-12-04 HKT
肥胖症是一种慢性复发性疾病，全球受影响人口已超过10亿，为应对肥胖所带来的日益严峻全球健康挑战，世界卫生组织（WHO）首次「有条件推荐」使用俗称「瘦瘦针」的GLP-1药物辅助减肥，治疗肥胖症。同时建议配合健康饮食及运动等多项措施，持续使用至少6个月，即可见到成效。
世卫首推「瘦瘦针」助减重6个月见效 1类人忌使用
世界卫生组织（WHO）周一（1日）在《美国医学会杂志》（JAMA）发表指，「瘦瘦针」（GLP-1药物）可带来具有临床意义的体重减轻和广泛的代谢益处，并正式「有条件推荐」可使用「瘦瘦针」减肥。不过，WHO在这份指引中提出以下2项核心建议：
- 除了孕妇以外，对于体重指数（BMI）≥30 的成人肥胖者，GLP-1疗法可作为长期治疗方案，建议持续使用6个月或以上，可带来约5-15%体重下降，属临床上可观的减重效果，但须建立在医疗安全监测、完整评估与成本可近性的前提下属于。
- 使用GLP-1的肥胖患者，应该以饮食计划、运动目标、控制热量摄取及定期追踪等系统化行为作介入的第一步。
瘦瘦针可避免肥胖引发的并发症？
世卫总干事谭德塞指出，肥胖症是一项重大的全球健康挑战，属于复杂的慢性病，亦是引发心血管疾病、第2型糖尿病及某些癌症等非传染性疾病的主因，更会导致传染病患者的预后较差。除了健康影响，预估至2030年，肥胖相关的全球经济成本将达到每年3万亿美元。他强调，虽然仅靠药物无法解决这场全球健康危机，但GLP-1疗法可协助数百万人对抗肥胖、减少相关危害，并有助于控制因肥胖及其并发症而不断攀升的医疗成本。
尽管GLP-1疗法是目前成人肥胖症的一线高效治疗选项，这份世卫指引也明确指出，单靠药物无法根治问题。世卫亦表示，肥胖不仅是个人课题，更是社会性挑战，即使加速扩大生产，预估至2030年，GLP-1疗法所能涵盖的患者仍不到总数的10%，因此需要跨部门的协同行动，呼吁全球社会考虑采取集中采购、分级定价、自愿授权等策略，以扩大药物的可及性。
肥胖可致9大慢性病 严重恐患4大癌症
到底肥胖对身体有甚么影响？根据本港衞生署资料，肥胖会增加患上9种慢性疾病的风险：
过度肥胖有机会引发以下疾病：
- 高血压
- 心脏病
- 高胆固醇
- 糖尿病
- 脑血管病
- 胆囊病
- 骨关节炎
- 睡眠窒息症
- 部分癌症（乳腺癌、前列腺癌、结肠直肠癌及子宫内膜癌）
如何进食可达至理想体重？
要想达到理想体重，衞生署建议可循均衡饮食、保持恒常体能活动入手，具体做法如下：
1. 均衡饮食
- 多选购不同种类的食材，以达到营养均衡；
- 避免选择高脂食材（如以低脂或脱脂奶取代全脂奶、瘦肉取代肥腩肉、禽肉须去皮）；
- 减少进食加工高脂食物，如罐头午餐肉︑香肠；
- 避免进食高糖或高脂肪的食物和饮料，包括油炸食物(如炸猪扒、炸鸡翼、炸薯条) 、零食(如糖果、朱古力、含糖分的饮品和薯片)和甜品 (如雪糕、芒果布甸)等；
- 烹调食物时可采用蒸、煮、焗、焯和少油快炒等低脂的烹调方法；
- 每天3餐要定时，分量要适中。
- 每餐吃最多谷物类、多吃蔬菜及水果︑吃适量肉、鱼、蛋及代替品。
- 主餐之间可吃适量健康小食，例如水果︑烚鸡蛋。
2. 恒常进行体能活动
- 建议成人每周累积最少150分钟的中等强度的带氧体能活动，以促进身体健康。
- 一向没有运动习惯的长期病患者及长者，可先征询医生的意见。
- 请紧记要持之以恒勤做运动及注意饮食，才可有效控制体重。
资料来源：世界卫生组织（WHO）、《美国医学会杂志》（JAMA）、衞生署、衞生署
延伸阅读：医生揭脂肪最怕8种蔬菜！减肥吃椰菜花饭最好？第1名不是番茄青瓜？
---
相关文章：
BMI非肥胖唯一标准！医生揭11种肥胖类型 拆解饮食调整/治疗方法
减肥饮食｜如何4个月减6kg？专家推荐3款天然蔬果汁 这时机饮用体重不反弹
减肥｜日本医生实测饱住减肚腩！2个月减6kg踢走内脏脂肪 更可吃零食
「10大最有效减肥法」排行榜 呼吸都会瘦？戒1食物半年减10kg？懒人瘦身选哪种？