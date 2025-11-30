断食可护肝降血糖？研究揭每天X小时内吃三餐 3个月逆转脂肪肝/糖尿病 

想改善糖尿病、脂肪肝问题，有限度断食亦可护肝降血糖？一项最新研究指，糖尿病、脂肪肝患者无需刻意节食、计算卡路里，只需将3餐的进食时间压缩在10小时之内，连续坚持3个月，就能显著改善血糖，减走内脏脂肪，逆转脂肪肝及糖尿病。

研究揭每天X小时内吃三餐 3个月逆转脂肪肝/糖尿病

糖尿病及脂肪肝是常见的都市病之一，估计本港现时约有逾70万人患糖尿病，100万人患上脂肪肝；已成本地医疗的重大健康危机，可如何透过饮食法去改善病况呢？北京大学第三医院于今年8月发表在权威《临床营养学期刊（Clinical Nutrition）》的研究提出「1410断食法」，可改善糖尿病患者的血糖控制问题。研究内容如下：

研究对象：18名超重或肥胖，且血糖控制不佳的第2型糖尿病患者。

研究方法：参与者将每天的进食时间控制在10小时内完成（无需刻意改变饮食种类、不限制热量摄取），其余14小时则保持空腹，只可饮水或无热量的饮品。

经过12周的「1410断食法」，并进行长达1年的追踪后，研究团队发现，不需要痛苦的节食与复杂的饮食计划，仅限制每日进食时间在10小时内，就能在血糖、体重、脂肪肝和发炎等多个关键指标上获得显著改善。团队指，「1410断食法」背后的原理，在于透过人体的「昼夜节律」，改善改善胰岛素敏感性和β细胞功能。

1410断食法｜1. 改善血糖控制

最直接的效果是血糖变化。患者的糖化血色素（HbA1c）从7.44%降至6.75%，且此效果在1年的追踪期内依然持续。断食法不仅降低了血糖水平，空腹血糖下降，胰岛素抗性有改善。这代表仅靠调整「进食时间」，就能长期维持对血糖的控制，对于预防或管理糖尿病有重要意义。

1410断食法｜2. 体重/内脏脂肪降

在不刻意节食下，参与者平均减去1.72kg，脂肪质量显著减少了1.13kg；腰围与内脏脂肪指数也明显下降。这对于降低心血管疾病风险至关重要。

1410断食法｜3. 逆转脂肪肝

肝脏功能有改善。研究中，三酸甘油酯水平显著降低，与肝脏健康相关的丙氨酸氨基转移酶（ALT）等指数显著下降，显示1410断食法或可预防和治疗「代谢功能障碍相关脂肪肝」。

1410断食法｜4. 发炎/氧化压力减轻

研究发现，患者体内的多种促炎细胞激素浓度下降，抗发炎细胞激素浓度则上升。这有助调节免疫系统，降低慢性发炎水平，进一步促进代谢健康，从根本上帮助预防糖尿病。

1410断食法｜5. 改善心理健康

1410断食法也对患者的行为和心理健康产生了积极影响。执行断食后，患者的忧郁症状评分下降，对糖尿病自我管理的信心与能力也显著提升。这表明断食法不仅改善了患者的生理健康，提升他们的心理健康及生活品质。

糖尿病有2类并发症 易损5大器官

根据本港医管局资料，本港约有70万名糖尿病患者，占总人口约1成；其中，在65岁以上的人士当中，更有超过20%患有糖尿病。糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰脏分泌的胰岛素不足，或胰岛素不能发挥功能时，血糖便会不正常地升高，导致糖尿病。根据世衞准则，如空腹血糖≥7mmol/L，或餐后两小时血糖>11.1 mmol/L的人士，即可判断为患上「糖尿病」。医管局资料，糖尿病有机会引起急性或慢性并发症，严重者更有机会导致截肢或致命：

1. 慢性并发症

若糖尿病控制不当，血糖长期偏高，血管和神经系统容易受到损坏，令身体器官长期受损，甚至丧失功能，有致命风险：

脑：脑血管病如中风等

眼睛：视网膜病变、白内障、青光眼

心脏及血管：冠心病、心脏衰竭、高血压

肾脏 ：蛋白尿、感染、肾功能衰竭

足部：神经病变、血管病变、溃疡、感染。如下肢溃疡感染长期不愈者，可能需要截除下肢

2. 急性并发症

急性血糖过低 (血糖少于3.9mmoil/L)：

患者可能出现会出心跳加速、严重饥饿、头晕、眼花、震颤、发抖、冒冷汗、嘴唇、舌头或手指有麻痺感觉，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，征状改善后加面包1小片或饼干3-4块

急性血糖过高 (血糖等于或超过15mmoil/L)：

患者可能会呼吸快而深、有恶心、呕吐、剧渴现象、并引致神智不清或昏迷情况

此时患者应尽快送院医治

资料来源：《医学论坛网》

延伸阅读：逾百万港人患脂肪肝 医生推荐1种断食法改善病情 常做1类运动护肝防癌

---

相关文章：

改善糖尿病吃甚么？9种食物降血糖 更降胆固醇/防癌 西兰花上榜

哈佛研究11万人揭 这种朱古力可防糖尿病 风险减21%！这份量最有效

40岁男患严重脂肪肝 险变肝硬化！医生教吃1物 3个月逆转防肝癌

70岁妇改吃1款早餐 半年减7kg消除脂肪肝 医生揭养肥肝元凶