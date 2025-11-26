肩颈酸痛勿乱用按摩枪 颈椎遭击伤恐中风 专家教2招安全纾缓肩颈痛

港人十之八九都有肩颈酸痛的问题，不少人以为贴块止痛贴或随意扭动颈部就可缓解，然而治标不治本。愉翘物理治疗诊所注册物理治疗师李嘉文接受《星岛头条》访问时指，肩颈酸痛主要成因是长期姿势不良，她警告勿乱试「啪颈」或使用按摩枪击打颈椎，以免伤及神经与血管，恐致中风。

肩颈酸痛勿乱用按摩枪 颈椎遭击伤恐中风

好多人都以为肩颈痛是与常玩手机用电脑有关，不过注册物理治疗师李嘉文指主要成因其实包括：

有外伤病史，如车祸或跌倒伤及头颈；

长期姿势不良令肌肉失衡、肌张力增加，令部分肌肉绷紧、关节承受过度压力，引致颈椎关节痛及肌肉疼痛。

肩颈痛患者遍及各个年龄层。她指出，需专注微细工种或长时间盯看萤幕者均属高危族，容易有姿势不良，「上一代多为装嵌或车衣工人，现代则以文职人士与学生为主」，加上求诊者年龄层广泛，从小学生至长者皆有；有不少长者更在学会用智能手机后，沉迷手机游戏而出现肩颈酸痛。

若突然肩颈剧痛难忍，李嘉文建议患者切忌胡乱晃动颈部，以免加剧创伤。其次，可抚摸痛处检查是否有发热的情况，如有红肿灼热，可先用冰敷降温；若仅是肩膊绷紧、无发烫及红肿，则可用暖敷舒缓。她提醒，如果情况严重或不确定处理方式，应立即寻求注册物理治疗师或专家协助。

如何安全使用按摩枪？使用不当恐伤身

近年流行以按摩枪舒缓肌肉痛。李嘉文提醒，按摩枪用于放松大组肌肉、肩膊周边肌肉无太大问题，但强调颈椎、脊椎、前颈等部位不宜使用按摩枪，「尤其不可用按摩枪击打骨头；另外颈部或喉咙有较多脆弱组织，也不主张使用。」她特别指出，小童、发育中青少年、长者、孕妇需慎用按摩枪，「如果患处已出现红肿痛热等急性炎症，应停止使用按摩器或按摩枪。」

不少港人闲时热衷揼骨按摩，她警告此举存在风险：「不要胡乱尝试『啪颈』或『手法复位』，手法治疗需经过专业训练的专家才可以施行。」头颈脆弱、满布神经线与血管，稍有不慎被外力所伤更会影响周遭软组织、血管及大脑功能，甚至引发中风。

如何安全纾缓肩颈痛？

李嘉文示范以下2组简易动作，可在办公室或居家进行，纾缓肩颈痛：

1. 上斜方肌拉伸动作

上斜方肌拉伸动作主要放松左右膊头上的斜方肌肌肉，帮助缓解肩颈痛及紧绷问题。

步骤：

坐在座椅上，身体挺直，肩膀放松。 右手放在左耳上方；左手置于身体背后、抓住椅背右侧。 右手轻扶头部、慢慢将向右侧弯曲，直至感觉左侧颈位有拉伸感，维持15至20秒。 右手扶住头部慢慢移向中间，然后换边重复。

2. 毛巾牵引动作

此动作可帮助颈椎关节活动及放松肌肉，改善头颈前倾。

步骤：

坐在座椅上，身体挺直。 将毛巾置于颈部后方，双手分别捉住毛巾两端。 头部慢慢后倾，同时双手捉住毛巾向前拉，让肩颈有牵引感；再让头部从向后压慢慢回正中。 动作宜慢慢进行，重复3至5次。

注意：如果办公室内没有毛巾，双手可环扣后脑进行，步骤一样。

如何调整办公环境？

预防胜于治疗，李嘉文提出以下4大办公环境调整建议，减轻肩颈负担。

电脑萤幕上缘应与眼睛视线保持水平，可扫视全个萤幕而头颈不弯曲前倾。电脑萤幕宜与眼睛应维持大约一个手臂的距离。

用电脑时，坐姿挺直靠著椅背，膊头放松，手肘弯曲呈90度平放枱面，键盘及滑鼠宜放托架上，电脑椅要有扶手承托手肘，滑鼠应靠近摆放。

使用手提电脑时，应加支架将萤幕抬高，并连接外置键盘，以免手腕及前臂不适。

工作时容易头颈前倾，最好每30至45分钟检视起身活动身体，做做伸展动作、走个圈或去倒杯水，以免长时间固定姿势。

