佛系减肥消脂不反弹！营养师教9件小事卡路里减30% 更可降血糖胆固醇

减肥一定要挨肚饿或计热量才能成功？有营养师建议「佛系减肥」，只要做好9件小事，即可减少热量摄取，摆脱暴食欲望，提升脂肪代谢；同时有效降低血糖及胆固醇，健康无痛地瘦身，更不容易反弹。

佛系减肥不反弹！营养师教9件小事消脂降血糖胆固醇

营养师高敏敏在Facebook专页撰文，讲解正确的减肥概念。她提醒，千万别为了快速瘦身而节食不吃饭，如此瘦下来不只容易反弹，而且体脂肪会一次比一次反弹得更高。她提出「佛系减肥」概念，就是从改变生活习惯著手，慢慢地、无痛地减肥减脂，反而会更有成效。

佛系减肥消脂方法（第1-5项）⬇⬇⬇

1. 喝汤时把油捞掉

无论是喝汤或吃火锅，汤底煮过肉片及火锅料，表面会有许多浮油。

建议喝之前先将油捞掉，减少一点油脂，也避免夹起配料时裹上浮油。

2. 饭后多走动

饭后散步不仅能降低血糖浓度，稳定血糖，也有效缓解胀气，而且能促进身体释放内啡肽，达到舒缓情绪、减缓失眠症状的效果。

3. 吃肉去皮

建议吃肉之前先去皮，可减少约25至30%的热量，同时避免摄取过多饱和脂肪及胆固醇。

4. 不吃肥肉

建议优先选择瘦肉，或是把肥肉挑掉，以减少脂肪摄取，避免患心血管疾病的风险。

5. 不吃甜食

大多甜点都含有大量的糖、油及淀粉，吃完容易血糖飙升；糖分也是变胖的地雷之一。

佛系减肥消脂方法（第6-9项）⬇⬇⬇

6. 吃饭放慢速度

突然进食大量的淀粉，易造成血糖上升，导致脂肪囤积。

建议细嚼慢咽，减缓血糖上升的速度，更可增加饱足感，避免暴食

7. 充足水分

多喝水虽然是老生常谈，但仍有很多人忽略。

足够的饮水量不但能增加饱足感，还有助维持正常代谢，提升瘦身成效。

8. 只吃七分饱

现代人大多数都运动量过少，若三餐都吃得很饱，很容易进食过多。

建议吃到不饿或七分饱就好，避免吃过量导致脂肪囤积。

9. 选择原型食材

加工食品在生产过程会添加大量油脂及调味。

建议优先选择原型食物，营养保留较多，且热量较低。

高敏敏提醒，减脂瘦身是一辈子的事，不必著急求快，能够持之以恒才是关键。

资料来源：高敏敏 营养师

