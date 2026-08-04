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李嘉诚基金会请全港外佣周日看《反斗奇兵5》 获免费爆谷及纪念品 即睇报名方法

ESG
更新时间：12:45 2026-08-04 HKT
发布时间：12:45 2026-08-04 HKT

李嘉诚基金会宣布，联同迪士尼公司举办《反斗奇兵5》（Toy Story 5）电影放映会，并邀请超过2.4万名外佣免费入场睇戏，答谢她们默默为香港家庭的付出。

是次放映会将为外佣带来迪士尼与彼思（Pixar）的最新动画巨制《反斗奇兵5》，大会将于戏院内免费提供爆谷与饮品，香港迪士尼亦会向入场的外佣送赠纪念品。

过去三年惠及1.3万外佣

李嘉诚基金会多年来与迪士尼紧密合作，过去三年间已先后邀请合共约1.3万名外籍家庭佣工到香港迪士尼游玩。基金会感谢迪士尼今年特别大力支持这计划，让更多外佣能够受惠。

📌活动详情

日期： 8月份一连四个星期日（8月9日、16日、23日和30日）
受惠人数： 逾24,000名外籍家庭佣工
地点： 六间百老汇院线旗下指定戏院 

  1. 荃湾百老汇戏院
  2. 太古城 MOViE MOViE Cityplaza
  3. 旺角朗豪坊 GALA CINEMA
  4. 观塘apm B+ cinema
  5. 中环PALACE ifc
  6. 元朗 YOHO MALL MY CINEMA

📌 报名方法

于8月5日晚上9时正到访https://s.klook.com/lksf_toystory5，或登入「李嘉诚基金会」Facebook专页https://www.facebook.com/lksforg/最新贴文内连结，前往第三方平台登记，选择心仪日期、时间及戏院，即可取得专属QR Code入场，名额有限，先到先得。


 

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