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长建旗下英国Northumbrian Water获颁「年度水务公司」最高荣誉 今年屡夺奖项

ESG
更新时间：15:49 2026-07-29 HKT
发布时间：15:49 2026-07-29 HKT

长江基建（1038）表示，旗下英国Northumbrian Water日前获颁「年度水务公司」的最高荣誉，以及另外三个奖项。

奖项来自英国公用事业界别权威媒体《Utility Week》主办的Water Industry Awards颁奖礼，今年Northumbrian Water囊括「年度水务公司」、「年度资产管理计划」优胜者、「年度污水处理项目」高度表扬奖，以及「水务创新」高度表扬奖。

曾两夺「公用事业界奥斯卡」

事实上，Northumbrian Water亦曾在该媒体另一被誉为公用事业界「奥斯卡奖」的Utility Week Awards中，两夺「年度公用事业公司」的最高殊荣，在电力、气体、水务等众多跨界别公用事业中脱颖而出。该公司于今年上半年已连获业界殊荣，包括英国水务消费者委员会的「英国最可信赖水务公司」美誉；在英国水务监管机构Ofwat的「客户满意度和体验评估」中位列全国第一；以及成为全球首家获颁发ISO 56001创新管理Kitemark认证的水务公司。

相关新闻：长建旗下Northumbrian Water成英国最可信赖水务公司

长建：英国成员公司历来囊括近30奖项

长江基建指，其英国成员公司是《Utility Week》颁奖礼的常客，Northumbrian Water连同Northern Gas Networks、Wales and West Utilities及UK Power Networks，历年来曾在Utility Week Awards囊括近30个奖项，当中包括合共7届「年度公用事业公司」的荣誉。

Northumbrian Water于2011年成为长建的成员公司，是该集团在英国投资项目中的主要溢利贡献者之一。该水务公司是英格兰及威尔斯10家受规管食水及污水处理公司之一，供水网络总长度约2.64万公里，污水网络长约3.02万公里。Northumbrian Water的主要业务乃为英格兰东北部270万人口，以及埃塞克斯郡及萨福克郡合共超过200万个物业，提供食水及污水处理服务。

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