AI毁灭人类的温柔方法（二）——当共济变成计数｜林一一

有个客喺柴湾有幢工厦，楼龄旧，贴住海边。今年续保，保费比旧年贵四成，仲将好多水浸相关保障直接除名唔保。「一一，你帮我份ESG报告加多两章讲我哋几environmentally friendly，续保、续banking facility好睇返啲，你估保险公司会唔会肯cut少啲唔保项目？」

我唯有慢慢同佢解释：份报告改到几靓都救唔到你。因为批你保费𠮶个唔系人，系一个model。佢睇嘅唔系你几environmentally friendly，系你幢楼贴海边几多米、地面海拔几高、过去十年浸过几多次。你出十章「本公司致力可持续发展」，佢一个字都唔会读。

上一篇我留低一条问题：面对一个计算一切、判你死刑都唔使解释嘅model，我哋仲有冇嘢可以做？我个答案系：有，不过未必系你想像𠮶只。

保险本来系一场「唔知道」

保险嘅底层唔系精算，系「共济」：一班人夹钱，摊分一个冇人知会落喺边个头上嘅风险。成件事就系三个字——唔知道。因为冇人知边间屋会火烛、边个听日会撞车，大家先至肯夹埋一份。保险嘅道德基础，系一层「无知之幕」。

（讲清楚：扯甩呢层幕嘅其实系「预测精度」，AI只系令佢平咗、快咗、去到逐幢楼嘅粒度。冇AI一样会发生，只系慢好多。）

当个model计得到逐幢楼嘅精准风险，件事就变咗质。低风险𠮶班会即刻醒起：点解我要补贴你哋班住海边嘅？佢哋一退出，剩返𠮶班高风险根本共济唔到——因为大家一样咁高危。保费飞上天，然后冇人保得起。

学界有两个对打嘅概念：「精算公平」（actuarial fairness）话你嘅风险你找数至叫公平；「共济公平」（solidarity）就话，保险嘅意义正正在于低风险补贴高风险。前者听落合理，但佢系后者嘅死亡证——因为保险由头到尾都唔系关于公平，系关于分担。

法国学者François Ewald讲得好白：保险系现代社会将「命运」变成「连带责任」嘅发明。而精准预测做紧嘅，就系打返回原形，各安天命。德国2009年立法禁止保险公司攞你嘅基因测试结果定保费，英国用政府同业界嘅约章做同一件事，加拿大2017年亦有专门立法。点解要禁？就系惊「预测得太准」——验到你高危就狂加保费甚至唔保你，共济即冧。监管宁愿逼保险公司「扮唔知」，都要保住个池。

但呢个类比有个位接唔实，我要老实讲。禁用基因资料嘅理由，好大部分系「你改唔到」。一幢楼唔同：地面垫得高、机电搬得上楼、防水闸装得到。风险改得郁，逼保险公司扮唔知嘅理据就弱好多——因为你其实补贴紧「唔肯改」。

真正嘅问题系：改造要钱。所以个model最后惩罚紧嘅唔净止系「高风险」，系「冇钱改造嘅高风险」。

公道啲讲：个model唔系净系杀你

风险定价唔止系死刑判决，佢同时系最有效嘅调适诱因。冇价格讯号，冇人会掏钱做防洪工程。

美国嘅NFIP就系活教材。呢个联邦洪水保险计划保费长期低于精算水平，欠住联邦200亿美金。学界一路批评：正因为保费太平，先养出「浸完再起、起完再浸」，亦令业主冇动力做防洪改善。假嘅共济，补贴咗灾难。所以FEMA由2021年推Risk Rating 2.0，改用逐幢楼风险定价，结果保费急升、州政府入禀告FEMA。

呢件事冇好人坏人。你要价格讲真话，就会有人畀唔起；你要人人畀得起，就要有人讲假话。所以问题唔系「应唔应该精准定价」，而系佢嚟得太急、冇过渡期、亦冇同公共工程配套。

两件真系有用嘅事

第一，唔好再做表面功夫，要郁就郁真嘢。我同柴湾个客讲：悭返𠮶笔想畀我加报告嘅钱，攞去做防水浸工程。地面垫高、电掣房搬上楼、防水闸装好。个model系全世界最诚实嘅嘢，你呃佢唔到，但你改得郁佢。而且要证明得到——工程图则、地台标高、索偿纪录，系model读得明嘅语言。份ESG报告唔系。

呢样嘢彻底掉转咗我哋成行嘅工作。过去我哋帮客「管理个score」；而家真正值钱𠮶样，系帮客改个underlying reality，再用model听得明嘅方式证明返出嚟。前者AI三分钟做完，后者AI一世做唔到——因为佢要郁真实世界。

第二，太大嘅风险，答案从来唔系个人努力。你间厂垫高咗一米，隔篱成条街照样浸，你一样入唔到货、返唔到工。呢种风险物理上就系共用嘅。上一篇提过嘅FAIR Plan做得差，因为佢净系做咗「夹钱」，冇做「减风险」。真正work嘅版本要三样一齐：公共工程减低实际风险；将减咗嘅风险变成保险公司肯认嘅证据；过渡期有机制顶住。

美国FEMA有个Community Rating System：成个社区做好防洪管理，全社区保费一齐有折，最多平四成半——将「集体行动」直接接驳落「个人荷包」。你唔使叫人有公德心，净系要令佢计到条数。

咁边个找数？

呢条先系我啲客真正卡住𠮶度。做改造嘅系业主，即时受益嘅系租客。业主计：我出300万，租金加唔加得返？租客计：我租3年，点解要我出钱改一幢唔系我嘅楼？两边都等对方郁。

再落一层：好多旧工厦系分层业权，几十个业主，有啲揾唔到人，有啲已经移民。呢堵墙香港所有旧楼大维修都撞过，同ESG完全无关，但佢决定咗你间厂十年后仲保唔保得到。

唔系唔识夹钱 系夹唔到𠮶啲夹唔埋

公道说话：香港喺公共防洪做得几好。全港水浸黑点由1995年嘅九十个减到近年得返几个，大坑东、跑马地嘅蓄洪池，荃湾同港岛西嘅排水隧道，都系实打实嘅集体基建。

问题喺私人楼宇。政府做得郁马路同公共渠，但做唔郁你幢楼嘅电掣房喺地下、地台低过街、冇防水闸。呢部分嘅决策权喺业主同法团手上。所以真正嘅风险唔系「政府唔做嘢」，系一条断咗嘅接驳线：公共工程减咗嘅风险，冇人帮你接埋，冇人帮你向保险公司证明。

我最担心系反应嘅形态。当呢件事真系嚟到，我哋嘅标准动作大概系：成立跨部门工作小组、出咨询文件、开几场咨询会。全部都系「出多份文件」——即系救唔到柴湾个客𠮶样嘢。用一个「文件问题」嘅解法，去应对一个「混凝土问题」。

个model唔恨你，佢净系喺度等

我最后同柴湾个客讲：你想我加靓份报告，我可以照收你钱照加。但你同我都清楚，𠮶份嘢系做畀人睇，唔系做畀个model睇。而最终决定你生死𠮶个，系个model。

佢问：咁我到底点算？我答：一，自己幢楼做返实事保护佢，令个预测唔再啱。二，唔好一个人企喺度，同成条街嘅业主夹埋，去同渠务署倾排水工程，降低成区嘅水浸机会。

两条路都贵、都慢、都要求你信任一班你控制唔到嘅人。佢冇出声。我心知佢会拣第三条：返去揾过个肯帮佢改报告嘅顾问，三千蚊𠮶只。

林一一