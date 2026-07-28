太古地产可持续发展扩至构建社区 环境绩效约章参与创新高

太古地产（1972）过去5年与写字楼租户订立「环境绩效约章（GPP）」，着力提升节能、节水、减废等效益，至今已有逾70%面积的租户参与，创历来新高。太古地产副董事—办公楼业务（香港）李颂妍表示，该集团推动可持续发展工作已刻在其DNA之中，包括去年起在香港写字楼的标准租约加入指定绿色条款，而随着企业参与度日渐积极，双方共同制订的GPP指标，亦从减碳层面扩至构建社区。

太古地产的「环境绩效约章」计划，为业主与租户建立以表现为本的框架，共同实现可持续发展目标。李颂妍指出，目前香港及内地写字楼已有逾70%可出租面积的租户参与，「（长远）都想100%参与，每个太古地产租户系GPP成员，去追求自己可持续发展要求」，有关计划近年亦因应企业需求，开始扩大合作层面，至更多「范围三（Scope 3）」减碳目标及社区关怀工作。

试行写字楼回收抹手纸

她举例指，正试行在写字楼回收用过的抹手纸，循环再造成纸品，并应用于写字楼日常营运中，至今旗下太古坊10幢写字楼中已有7幢参与计划；另外其智能环保餐具计划，正协助租户在举办会议及活动时，减少使用即弃用品。对于企业关注身心健康的工作，她称，今年GPP亦新增多项非减碳的措施，包括设立室内空气质素评分、透过专属平台鼓励租户员工参与的义工活动等。

李颂妍表示，随着企业参与度日渐积极，双方共同制订的GPP指标，亦从减碳层面扩至构建社区。

李颂妍表示，去年起太古地产在香港洽租时，已在标准租约加入指定绿色条款，并鼓励租户加入GPP。她指出「环境绩效约章」相较「绿色租约」更能落地，并具有更多弹性，其优点是按照租户本身的需求，共同推动目标，形容是较传统绿色租约更走前一步。

她续称，虽然GPP没有硬性的租务条款要求，但租户仍积极参与，并说：「租户自己都觉得right thing to do（做正确的事），需要更多知识交流，远比Incentive（激励措施）吸引佢哋更有用」，并指过去一年多达90%租户成功提升或维持其评级，当中19个租户获得最高的铂金评级。

「环境绩效约章」适用于太古地产写字楼整个租赁周期，全面涵盖租户装修及日常营运两大核心范畴，协助租户提升其节能、节水和减废绩效。租户如提交用电、用水及废物相关数据，并根据计划评分标准获80分或以上，便可取得最高的铂金评级。

助租户节能节水减废

太古地产披露，上年度参与「环境绩效约章」的香港及内地租户合共有256间公司。在香港租户方面，期内合共减少约39.4万千瓦时用电量，相当于120个家庭一年用电量；节省约1000立方米用水量，相当于逾1.8万次淋浴的用水；并透过回收措施，避免弃置逾270吨废物至堆填区。该集团又指，自GPP成立以来，香港租户在能源及用水效益提升10%，废物分流率亦上升5个百分点。

太古地产早前较原定计划提前6年达成其「2030可持续发展愿景」，遂于今年进一步推出「2050可持续发展愿景及策略」，以构建全球最可持续社区为愿景。其中太古亦已提前达成2030年70%面积的租户签署GPP的目标，目前定于2035年前有关比例提升至80%。