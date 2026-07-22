煤气公司出席联合国论坛 讲解绿色甲醇可持续交通方案

中华煤气（003）公布，旗下合资公司VENEX Company Limited（VENEX），获选为《2026全球可持续交通优秀实践案例》，是今次发布的唯一香港企业。煤气公司本月又应邀出席联合国一个会议，分享其以沙漠灌木废弃物制造绿色甲醇，并促进当地沙漠治理及社区循环经济发展的优秀实践案例，支持可持续交通能源发展。

联合国本月初于纽约总部举行「可持续发展高级别政治论坛」，其中土库曼斯坦常驻联合国代表团、中国常驻联合国代表团、中国国际可持续交通创新和知识中心，在7月8日联合主办周边会议，以「推进联合国可持续交通十年 (2026-2035年)：伙伴关系、数据驱动、协调行动，加快落实 2030 年可持续发展议程」为主题，汇集并推广全球各地的可持续交通方案。

沙漠灌木废枝变绿色甲醇原料

应邀出席会议的煤气公司营运总裁—绿色燃料及化工暨集团技术总裁岑文辉，介绍VENEX积极参与可持续交通的发展。他指出，VENEX 位于内蒙古的绿色甲醇生产基地因地制宜，向当地社区回收修剪沙柳等沙漠灌木时产生的废枝，把生物质废弃物转化为绿色甲醇原料。此模式既支持沙漠地带的社区循环经济，又为国际航运提供了低碳能源选择。

藉香港独特优势续联通全球市场

岑文辉表示，VENEX的可持续发展创新获得国内外认可。内蒙古生产基地取得欧盟 ISCC EU 及 ISCC PLUS 两项国际认证，上月亦获得「全球可持续交通燃料评估体系」（GSTC）认证。期望VENEX持续优化生产技术，为全球可持续交通发展提供可行的实践方案。VENEX未来将依托香港作为国际航运枢纽的独特优势，持续联通全球市场，供应符合国际标准的绿色甲醇产品，支持国际航运的可持续发展。