恒生偕公益金推「恒生银发学院」 教长者AI及防骗知识 料首年800人受惠

恒生银行宣布，与香港公益金及四间社福机构携手推出「恒生银发学院」，旨在为长者打造共享学习及连结社区的平台，并因应他们的需求变化提供适切支援。学院预计首年可惠及最少800名65岁或以上长者。

恒生银发学院设三大福祉框架

是次合作的四间社区伙伴包括基督教香港信义会社会服务部、圣雅各福群会、救世军及循道卫理杨震社会服务处。恒生表示，学院的课程及活动将围绕长者三大福祉框架展开：

身体健康：引入匹克球、躲避盘、泰拳入门、芬兰木柱投掷等新兴运动及普拉提，鼓励长者保持活力与建立健康习惯。

精神及社交健康：透过影片剪接、人工智能（AI）基础及韩国文化入门等课程，助长者开拓视野并促进同侪支援。

财务健康：聚焦防骗教育与数码共融，由恒生反欺诈管理及数码银行团队主讲工作坊。

此外，学院将于10月起安排受训长者担任导赏员，带领逾240名长者实地考察中环金融地标，借此加深对香港金融历史及防骗知识的了解。

孙玉菡：政商民三方协作应对高龄化

日前恒生与香港公益金举行启动礼，由劳工及福利局局长孙玉菡担任主礼嘉宾。 孙玉菡表示，面对人口高龄化带来的挑战，单靠政府资源难以面面俱到，必须透过「政、商、民」三方紧密协作，把挑战转化为社会的新动能。

恒生行政总裁林慧虹表示，恒生银发学院结合恒生的金融专业及社区伙伴的支持，协助长者更容易融入数码世界、学习应用人工智能、掌握防骗技巧，并透过多元活动，促进身体、精神及财务健康，让长者更安心连接未来。

长者陷投资骗局增 人均损失101万元

防骗教育成为课程重点，与近年长者屡遇骗案息息相关。警方数据显示，今年首5个月录得逾1.6万宗骗案，损失金额高达29.4亿元。虽然平均每月骗案数字较去年下半年微跌，但长者堕入投资骗局的情况却更趋严重。

今年首5个月，共有562名长者误堕投资陷阱，涉款达5.6亿元。值得留意的是，长者在投资骗案中的人均损失金额，已由去年的82万元急增至今年的101万元，反映加强长者财务安全感及理财知识的必要性。

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