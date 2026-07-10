置富产业获华侨银行15亿可持续挂钩贷款
更新时间：12:05 2026-07-10 HKT
发布时间：12:05 2026-07-10 HKT
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华侨银行香港今日（10日）向置富产业信托（778）提供一笔15亿港元的三年期双边贷款，该贷款与可持续发展表现挂钩。
置富产业信托为香港首个承诺遵循「科学基础碳减量目标倡议（SBTi）」的房地产投资信托基金。今次无抵押贷款，设有与既定可持续发展表现目标挂钩之利率下调机制，为置富产业信托最新一轮可持续发展表现挂钩再融资的一部分，完成后其借贷已100%转为可持续发展表现挂钩融资。
华侨银行香港企业银行及金融机构总经理韦耀表示，是次彰显华侨银行香港透过融资方案，协助客户实现资本管理及可持续发展目标的承诺。
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