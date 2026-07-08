花旗香港「全球义工日」探访元朗过渡性房屋 安装防滑条降长者跌倒风险

花旗集团于6月举行年度「全球义工日」。在香港，花旗集团日本、北亚及澳洲区域及银行业务主管龙明睿，以及香港区行政总裁及银行业务主管辛葆琏，联同香港管理层义工团队，早前与香港红十字会合作，到访元朗一个过渡性房屋项目。

活动期间，义工于屋苑大楼公共空间协助准备及安装防滑条，以降低居民(尤其是长者)跌倒的风险。相关措施回应雨季及台风期间，因屋苑原有设计限制而衍生的安全需要，以提升社区韧性，支援弱势社群。

花旗集团基金亦就大埔火灾事故向香港红十字会作出捐助，以支持其灾后支援及复原工作。今年六月，花旗香港义工参与30 项社区服务活动，与多间本地社福机构合作，包括成长希望基金会、乐饷社、惜食堂、救狗之家、香港红十字会及东华三院等。服务范畴涵盖青年就业支援、伤健共融、社区备餐、为基层家庭包装捐赠食粮、提升防灾准备、以及动物福利教育等。

「全球义工日」自 2006 年开始，是花旗集团举办的年度旗舰义工活动，彰显集团致力应对社会挑战和关怀社区的承诺。