三千蚊一份ESG报告｜林一一

客户㖊日打嚟，语气好唔好意思：「一一，老板话今年唔同你哋续约喇。揾咗个平啲嘅顾问，三千蚊。」我一时反应唔到，问返句：「三千？美金定港币？」电话𠮶边静咗两秒，答：「……梗系港币啦。」

三千港蚊。一份ESG报告。连我请个junior人工都唔够。我收咗线，冇嬲，净系觉得荒谬。因为我心知肚明，𠮶个「三千蚊顾问」交到嘅嘢，同我收五、六位数交𠮶叠纸，喺个老板眼中，睇落可能一模一样：一样咁厚、一样印住GRI、一样有句「本公司致力可持续发展」。

既然睇落一样，点解要畀多几十倍钱？

你卖嘅唔系𠮶叠纸

呢个问题，戳中咗成个顾问行业嘅命根。过去几十年，顾问本质上系一个「中介」。企业唔识做、无时间做、无专业做，于是揾我哋做中间人：我哋识framework、识爬数据、识砌报告，用专业换钱。我哋卖嘅，系一种「你自己搞唔掂、我搞得掂」嘅资讯差。

但AI一嚟，呢个资讯差一夜之间蒸发。framework？AI识晒。爬数据砌报告？AI三分钟。𠮶个三千蚊嘅「顾问」，好可能根本唔系顾问，佢只系一个识将公司资料copy paste入ChatGPT嘅人，收你三千蚊手工费。

经济学叫呢个做「去中介化」（disintermediation）。旅行社俾Expedia杀死、股票经纪俾App杀死，而家轮到ESG顾问——当中间𠮶层资讯差被科技填平，中介就冇咗存在价值。

如果我哋真系卖紧𠮶叠纸，咁三千蚊，其实仲嫌贵。

三千蚊买唔到嘅嘢

但我哋一日返工做紧嘅嘢，究竟系咩？唔系砌报告。砌报告只系最后𠮶三日。之前𠮶三个月，系一啲冇公式、冇模板、AI generate唔到嘅嘢：系坐喺会议室，同一个嬲到想拍枱嘅工会代表倾两个钟，搞清楚佢真正想要嘅系咩；系同个CFO嗌交，话佢知呢条KPI订到咁靓，明年一定达唔到，不如而家改；系将一句写喺policy上面漂亮到呕嘅「我哋重视员工福祉」，拆成三十个部门真正做得到、有人负责、有钱有时间执行嘅动作。

持份者沟通、策略调整、政策落实——呢三样嘢，全部都系judgment call，全部都要因人、因公司、因当下嘅政治形势而变。冇两间公司嘅答案系一样，所以冇模板，所以AI学唔到，所以三千蚊买唔到。

三千蚊买到嘅，系一份描述你有几可持续嘅文件。买唔到嘅，系令你真系变得可持续𠮶个过程。

顾问系卖责任

顾问真正卖紧嘅，系责任。一份报告出咗事，总要有人孭。监管机构问落嚟，总要有人入房答。传媒打电话嚟，总要有人企出嚟。你畀六位数请一间顾问行，你买嘅唔净止系佢做嘅嘢，而系一份「出事𠮶日，佢走唔甩」嘅承诺。佢有招牌、有牌照、有专业责任、有得俾人告。塔勒布（Nassim Taleb）讲嘅skin in the game，讲嘅正正系呢样：一个唔需要承受下行风险嘅人畀你嘅意见，一文不值。

咁三千蚊𠮶位呢？

佢冇招牌、冇牌照、冇专业责任。出咗事，佢连电话都唔会覆你。因为佢卖嘅，本来就系一份唔孭责任嘅文件。市场冇计错数，系你以为自己买紧同一样嘢。而AI，系一个更彻底嘅零责任体。佢唔会辞职，佢亦都永远唔会孭飞。

一封前员工嘅信

呢样嘢，唔系抽象嘅哲学。上星期就有活生生嘅示范。小红书赴港上市前夕，一名自称前商业化主管嘅员工，实名向港交所上市部同证监会提交「上市合规投诉」。指控话得好白：公司嘅VIE架构信息披露前后矛盾——喺法庭上话境内境外冇控制关联，去到上市审核，又话由同一创始人控制、可以合并报表；同时指公司恶意裁员，规避期权兑付。

呢啲目前只系一方指控，真确与否有待监管查证，小红书亦未被裁定有任何不当。但市场已经开始计数，分析普遍估港交所会就披露一致性同或有负债展开多轮问询，审核周期随时拉长一至三个月。

呢单嘢最抵死嘅地方喺边？

引爆佢嘅，唔系碳排放数据，唔系环保团体，唔系任何一页ESG披露。系一个前员工。一个你冇处理好嘅持份者。个「S」，同个「G」。于是问题嚟到：𠮶一刻，你揾边个？

你𠮶份三千蚊、AI三分钟生成、开头写住「本公司高度重视员工权益及企业管治」嘅ESG报告，救唔救到你？港交所问询函摆上枱𠮶一刻，边个入房答？边个帮你重新设计期权同遣散政策？边个坐低同𠮶班前员工倾？三千蚊𠮶位顾问，会唔会覆你电话？

一座印章砌成嘅城

讲到印章，全世界冇一个地方玩得叻过香港。我哋系一个信奉「认证」嘅城市。乜都要有牌、有奖、有framework、有委员会、有一个盖满印章嘅PDF。ESG产业喺香港，好大程度就系一盘「印章生意」：你付钱，我畀你一个「可持续发展卓越大奖」；你上市，我帮你砌一份监管收货嘅披露。至于间公司系咪真系善待员？sorry，唔喺服务范围。

呢盘生意一路做得风生水起，因为印章贵、难整、有专业门槛。但AI一到，印章可以批量生产，三千蚊一个，仲要印得靓啲。于是我哋终于见到真章：原来成个行业引以为傲嘅「专业」，好多只系一场大家心照嘅表演。而表演嘅入场费，啱啱由六位数，劈到三千。

真正买唔到嘅，从来唔系印章。系出事𠮶日，肯入房𠮶个人。

出咗事，边个孭？

我最后都冇打返畀个客。因为我知，佢老板买嘅从来唔系可持续发展，系一张摆得上网嘅证明。三千蚊𠮶份同我𠮶份，喺呢个用途上，一样咁有效。分别要等到出事𠮶日，先至睇得出来。

两份报告嘅第一句，都一样咁写：「本公司致力可持续发展。」但当港交所嘅问询函摆上枱，得一份报告嘅背后，揾得返一个肯入房、肯签名、肯孭飞嘅人。而𠮶个人，梗系唔止三千蚊。

林一一