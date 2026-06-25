屈臣氏倪文玲吁业界将AI视为CEO策略 「真正推动转型是领袖的决心」

屈臣氏集团行政总裁倪文玲于消费品论坛全球峰会上，呼吁业界需将AI转型视为企业的「CEO策略」，而非单纯的资讯科技（IT）项目。

局限IT部门难发挥成效

倪文玲指出，许多企业已识别出AI的应用场景，但阻碍其广泛应用的关键往往在于企业文化及系统设计，而非技术层面。她强调，企业不会因为引入AI而自动转型，「真正推动转型的是领袖的决心与行动。她解释，如AI应用仅局限于IT部门，难以发挥成效，因此必须透过各部门横向通力合作，将AI融入日常工作流程与决策机制。

推灵活应变方程式 「活性=加速-阻力」

她同时在会上提出一套灵活应变方程式，「活性（Agility）等于加速（Acceleration）减去阻力（Friction）」，解释企业往往过度投资于提升速度，却忽略消除部门壁垒及冗长决策等内部「阻力」，导致AI项目长期停滞于试验阶段。

对于未来零售发展，她期望零售将变得更人性化，科技将退居幕后，最终留在顾客心中的是品牌带来的体验与感受，而非系统本身有多先进。