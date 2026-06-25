中银香港庆回归29周年 赞助3日免费搭电车 支持多项文体教育项目

中银香港公布，为热烈庆祝香港特区成立29周年，联同社会各界推出一系列庆贺活动，涵盖惠民出行、文化艺术、体育发展、绿色转型各个范畴。

伙4中资机构赞助免费乘车日

中银香港联同其他四家中资机构一同支持香港中国企业协会举办「庆祝香港特别行政区成立29周年暨中企服务进社区电车免费乘车日」活动，让全港市民在7月

1日至3日期间，一连三日无限次免费搭乘电车。

文化艺术方面，由中银香港与香港董氏慈善基金会赞助，香港弦乐团将于7月8日呈献《弦系29 载·心世界》音乐会，由著名指挥家杨洋指挥、乐团创办人兼小提琴家姚珏亲自担任独奏，演绎一系列兼具民族传统与国际视野的经典曲目。

「中国银行（香港）呈献：香港故宫演艺节目《红砖的口琴之旅》」将于7月4日在香港故宫文化博物馆2楼南中庭举行，由五位年轻口琴乐手所组成的乐团RedBricks 以和弦口琴、低音口琴和半音阶口琴呈献多首精选乐章。

推动多项体育绿色转型活动

为推动香港基层体育高质量发展，由中银香港赞助、中华全国体育基金会与澳门霍英东基金会联合发起，香港地区体育会联会主办的「强基计划」─ 冠军摇篮中国银行（香港）基层体育培训课程将于6月29日启动。

另外，中银香港自2021年起资助朗晴慈善企业推出「迈向碳中和」计划，在香港和大湾区内地城市组织不同类型的青少年碳中和交流活动，计划将于7月4日举行「迈向碳中和湾区行动暨说好绿色故事」颁奖典礼，表彰今年在环保教育和创意传播方面的优秀作品和个人，并展示碳中和作品。中银香港资助由团结香港基金主办的「国家‧识见」小学人文科阅读奖励计划将于7月10日举行颁奖典礼，嘉许表现卓越的学生及积极参与的学校。