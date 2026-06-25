Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中银香港庆回归29周年 赞助3日免费搭电车 支持多项文体教育项目

ESG
更新时间：12:25 2026-06-25 HKT
发布时间：12:25 2026-06-25 HKT

中银香港公布，为热烈庆祝香港特区成立29周年，联同社会各界推出一系列庆贺活动，涵盖惠民出行、文化艺术、体育发展、绿色转型各个范畴。

伙4中资机构赞助免费乘车日

中银香港联同其他四家中资机构一同支持香港中国企业协会举办「庆祝香港特别行政区成立29周年暨中企服务进社区电车免费乘车日」活动，让全港市民在7月
1日至3日期间，一连三日无限次免费搭乘电车。

文化艺术方面，由中银香港与香港董氏慈善基金会赞助，香港弦乐团将于7月8日呈献《弦系29 载·心世界》音乐会，由著名指挥家杨洋指挥、乐团创办人兼小提琴家姚珏亲自担任独奏，演绎一系列兼具民族传统与国际视野的经典曲目。

「中国银行（香港）呈献：香港故宫演艺节目《红砖的口琴之旅》」将于7月4日在香港故宫文化博物馆2楼南中庭举行，由五位年轻口琴乐手所组成的乐团RedBricks 以和弦口琴、低音口琴和半音阶口琴呈献多首精选乐章。

推动多项体育绿色转型活动

为推动香港基层体育高质量发展，由中银香港赞助、中华全国体育基金会与澳门霍英东基金会联合发起，香港地区体育会联会主办的「强基计划」─ 冠军摇篮中国银行（香港）基层体育培训课程将于6月29日启动。

另外，中银香港自2021年起资助朗晴慈善企业推出「迈向碳中和」计划，在香港和大湾区内地城市组织不同类型的青少年碳中和交流活动，计划将于7月4日举行「迈向碳中和湾区行动暨说好绿色故事」颁奖典礼，表彰今年在环保教育和创意传播方面的优秀作品和个人，并展示碳中和作品。中银香港资助由团结香港基金主办的「国家‧识见」小学人文科阅读奖励计划将于7月10日举行颁奖典礼，嘉许表现卓越的学生及积极参与的学校。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-24 10:43 HKT
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
22小时前
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
医生教室
2026-06-22 21:00 HKT
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
时事热话
18小时前
Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇
02:01
Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇
突发
4小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
1小时前
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
饮食
20小时前
Save Lily｜社署建议Danny续留收容所 列5潜在风险 父母冀准接回家并接受监察
01:50
Save Lily｜社署建议Danny续留收容所 列5潜在风险 父母冀准接回家并接受监察
突发
3小时前
02:10
星岛申诉王 |《给阿嬷的情书》潮汕人超有共鸣？ 「潮州妹」陈炜：喊湿一包纸巾！
申诉热话
5小时前
北上注意！ 广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精对肠病毒71型无效？
北上注意｜广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精搓手液对肠病毒71型无效？
医生教室
21小时前