万宁连续4年推「回收药物计划」 药剂师可免费提供用药咨询

万宁宣布，连续第四年推出「回收药物计划」，今年与6家社区组织合作，全港回收点增至75个，市民可于6月26日至7月23日期间，前往全港62间设有药房的万宁分店（圆方、置地广场、新达广场及机场分店除外）或13个指定社区机构回收点，将剩余或过期药物（只限固体药丸，不包括危险药物、药水及中成药）投进「药物回收箱」。

伙社区机构设「药物回收箱」

今年参与的社区组织包括基督教家庭服务中心、香港基督教服务处、圣雅各福群会、香港复康会、香港家庭社区药房及香港大学社区药房，各机构于旗下13个指定服务处均设置「药物回收箱」。不过，回收药物服务只在万宁药剂师或社区机构的专业医护人员当值期间提供。

另外，香港基督教服务处亦会继续透过家居照顾外展服务，将正确药物知识带到长者家中，推广安全用药。至于所有收集到的药余会转交获环境保护署认可的化学废物收集商，然后再送到化学废物处理中心妥善销毁。

可透过WhatsApp向药剂师查询

除了设立药余回收箱外，万宁注册药剂师亦提供「药物及用药咨询服务」，如市民有任何用药疑问，只需带同药物前往任何一间万宁驻店药房，或透过WhatsApp （https://bit.ly/400s4sc）便可向当值的万宁药剂师查询。药剂师会详细讲解药物功用有否重复或互相影响，并指导正确服药方法，减少药物积存及浪费，服务毋须预约，费用全免。

「回收药物计划」指定药房分店地址：