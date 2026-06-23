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许正宇称港已订下2035年前减碳50%目标 正建立可持续金融分类框架

ESG
更新时间：14:57 2026-06-23 HKT
发布时间：14:57 2026-06-23 HKT

财经事务及库务局局长许正宇今日出席「The Greenway 2026」论坛致辞时表示，香港已订下2035年前减碳50%及2050年前达至碳中和的目标。

许正宇指出，香港是全球最大跨境财富管理中心，亦是全球最大离岸人民币业务枢纽。去年在港发行或安排的绿色及可持续债务总额超过760亿美元，其中债券约380亿美元，占地区总额40%。上月财政部首次在港发行人民币绿色主权债券。

近年发行258亿美元政府绿色债

许正宇表示，政府自2019年起已发行约258亿美元等值政府绿色债券。去年11月，香港发行全球首批结合央行数码货币的代币化绿色债券，以数字人民币及数码港元结算。

许正宇提到，香港正建立可持续金融分类框架，今年1月发布第二阶段咨询，覆盖行业由4个增至6个，新增制造业及资讯科技业，并加入气候变化适应作为新环境目标。香港国际碳市场平台Core Climate提供逾60个项目的自愿碳信用，正与大湾区碳交易所测试跨境碳交易结算。

披露标准方面，许正宇表示，香港已获国际财务报告准则基金会确认为首批全面采用ISSB可持续披露准则的地区之一，路线图要求大型公众责任实体不迟于2028年全面采用。

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