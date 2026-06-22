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中电启德变电站外墙变巨型壁画 伙逾60跨族裔与特殊学生创作

ESG
更新时间：17:47 2026-06-22 HKT
发布时间：17:47 2026-06-22 HKT

中电（002）为庆祝成立125周年，于九龙城启德承启道变电站完成一幅大型社区壁画，将公用设施转化为融合社区历史与低碳愿景的巨型壁画，旨在成为东九龙最新文化打卡热点。景点位于九龙启德承启道34号承启道变电站（邻近启德发展区），外墙全日开放，供市民免费参观及拍照。

以狮子山作背景 展现社区变迁

中华电力指，该幅巨型壁画邀请不同界别人士及当区青年人作画，以狮子山为背景，串联启德区域的时空变迁。画作内容包括昔日启德机场的飞机掠影、早年中电工人铺设电缆的场景、获评为历史建筑的「中电钟楼文化馆」，以及现时的启德发展区面貌。同时，壁画亦融入电动车、低空经济及可再生能源设施等视觉元素，以鲜明色彩展现香港未来的可持续生活蓝图。

中电指，为拉近社区凝聚力，早前举办了工作坊，邀请来自九龙城区保良局辖下中学的本地及少数族裔学生，以及特殊学校学生，合共超过60人参与壁画创作。中电指，艺术家团队引入VR技术，协助刻划壁画线条，随后由学生上色，并在过程中学习再生能源知识。

本港美化125个配电箱

中电指出，除了启德变电站外，亦已美化共11个变电站及125个配电箱，覆盖其供电区域，将日常城市设施转化为艺术小品，为市民日常生活增添惊喜。

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