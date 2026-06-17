DHL退役速递员制服创作潮流配饰 义卖所得捐非牟利团体
更新时间：21:31 2026-06-17 HKT
发布时间：21:31 2026-06-17 HKT
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国际速递公司DHL Express宣布，与本地时装设计师王伟骏及环保机构Redress合作，推出由退役速递员制服升级改造而成的限量配饰系列。项目旨在推动时装界循环经济，所有义卖收益扣除成本后将全数拨捐Redress，以培育新一代可持续设计人才。
重制成渔夫帽及小熊挂饰等
该系列由「Redress设计大赛」得主王伟骏操刀，将退役的DHL Polo恤及工装裤解构重造，制成渔夫帽及斜揹袋、休闲鞋及小熊挂饰等产品，为闲置物料赋予新价值。
DHL Express香港及澳门高级副总裁暨董事总经理蒋国雄表示，该系列的海外订单均会透过「GoGreen Plus」服务运送，该服务采用永续航空燃料，以减少运输期间产生的二氧化碳排放，以配合产品的循环再造特质，进一步减低整体碳足迹。
GoGreen Plus运送 燃料碳排放少一半
DHL指出，「Redress设计大赛」来自香港、中国内地、秘鲁、台湾及印度地区的历届可持续时尚系列，亦透过「GoGreen Plus」运送，经审核其碳排放较传统燃料减少达50%。是次义卖系列即日起于指定网店及实体店发售。
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