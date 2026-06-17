做得好嘅Stakeholder Engagement=去中心化会议｜林一一

阿欣听完我上次𠮶番话，真系同个工会代表饮咗茶，去咗环团嘅office坐过，仲喺厂房门口同几个老师傅食过两餐饭。今次开会，个个都肯嚟，仲要准时。我以为佢呢铺赢梗，点知上个礼拜五，又系夜晚十点，又系𠮶句：「今次又搞唔掂啦。」

「人系齐晒，但场会一开，就得两个人讲嘢，个工会大佬同环团个领袖，喺度大大声。其余𠮶啲我饮过茶嘅前线阿叔、后生仔，一入到会议室、见到老板坐喺度，即刻变返哑仔。我明明同每一个都熟咗，点解佢哋一夹埋，就齐齐讲老板想听嘅嘢？」

「肯嚟」同「肯讲」系两件事

Engagement最吊诡嘅地方，就系你越认真请齐重要人物、越畀足面安排佢哋坐喺正中间，你就越听唔到真话。因为你亲手喺间房入面，砌返一座权力金字塔出嚟。

做engagement，本质系garbage in、garbage out。如果你收返嚟嘅意见，系啲人望住老板讲出嚟嘅场面话，咁你最终个结果砌得几靓都系废的。风险管理嘅角度，呢个仲衰过唔做——你以为自己识别咗风险，其实你识别咗一堆假风险，然后带住一份「假到震」嘅安全感，去写你份披露。

两间房，两种沉默

讲开呢样，我谂返自己几年前做过嘅一场。𠮶次我自问已经早有准备：特登冇管理层同普通员工捞埋一齐开，上昼一场，净系老板同管理层；下昼一场，净系前线员工。

两场engagement我都问咗一条最简单嘅问题：「你哋公司喺可持续发展方面，到底做过啲乜？」老板同ESG team head如数家珍——减咗几多碳、天台装咗几多块太阳能板、攞过咩奖……讲足大半个钟，流畅到好似背紧书。前线员工𠮶场，全场静晒。唔系惊老板，因为老板根本唔喺房。系佢哋真系……唔知。

我以为到此为止，点知仲有更黑色幽默嘅一幕。我见冷场，转个方向问：「咁你哋知唔知同行公司喺可持续发展方面做过啲乜？」估唔到，全场即刻醒返晒。有人即刻讲得出边间搞咗回收计划、边间换晒电动车队、边间因为排污上过新闻俾人闹到飞起。

你睇，问题从来唔系佢哋唔识、唔关心可持续发展。佢哋分明识，分明留意紧，连同行边间做得好做得衰都一清二楚。佢哋净系唔知道——自己日日返工𠮶间公司，原来都有做。咁呢间公司嘅可持续发展工作，究竟系做得成功定唔成功？老板系engagement之前以为同事需要更多培训，提升相关意识，但原来个情况反而可能系，公司内部宣传不足、员工归属感不足、甚或者系所谓嘅可持续发展工作，原来只系对外嘅宣传工作，并无实质效用。

有效嘅Engagement，从来唔系为咗得出管理层心目中嘅答案，而系揾到实际问题同风险。

由一群鸡讲起：啄序

1922年，有个挪威动物学家叫Thorleif Schjelderup-Ebbe，成日蹲喺度睇鸡。佢发现鸡群唔系乱咁啄，系有规矩嘅，呢个规矩叫「啄序」（peckin gorder）。大佬鸡可以啄细鸡，细鸡唔敢还口。但最得意𠮶样，唔系大佬鸡恶，而系当大佬鸡喺场，细鸡连行去饮水、食嘢都会自动避开、缩埋一边。冇人赶佢，佢自己缩。就算肚饿，都唔敢行埋去食槽。

呢样嘢，唔系鸡先有。人系灵长类，啄序刻咗喺我哋骨子里几千万年。当老板、工会大佬坐喺房，你前线𠮶位阿叔个身体，会自动切换去「细鸡模式」——唔系佢蠢，系佢只杏仁核叫佢收口。你问几多次「请大家畅所欲言」都冇用，因为你对抗紧嘅，唔系佢嘅意愿，系佢嘅生物本能。

人类学家James C.Scott讲得仲狠。佢研究农民社会，提出两个概念：「公开文本」（public transcript）同「隐藏文本」（hidden transcript）。喺权力者面前，弱者只会读公开文本：安全、得体、客客气气嘅场面话；佢真正嘅谂法，全部收埋喺隐藏文本，净系喺后巷、喺厕所、喺冇大佬嘅地方先讲得出口。你一场engagement会，将老板、环团、工会大佬揿晒一齐坐，你收到嘅，系百分之一百嘅公开文本。而你最想要𠮶份真实嘅意见，偏偏全部困喺隐藏文本入面。

做得好嘅engagement系要去中心化

要收集到有价值嘅意见，答案唔系请更多人、唔系整更靓个持份者地图，而系四个字：拆咗个序。

第一，匿名。等只细鸡唔使望住大佬鸡讲嘢。当你张收集意见嘅表唔使签名、唔使报部门、唔使同任何人四目交投，隐藏文本先有机会出嚟。匿名系一种保护。你保护咗讲真话𠮶个人唔使付代价，佢先肯畀真话你。呢个，先系基础信任真正嘅起点，唔系靠你个笑容，系靠你个制度令佢觉得安全。

第二，主持人收返支咪，唔好做大佬鸡。主持人一旦表态、一旦「引导」、一旦问句「我哋系咪都同意呢点呀？」，你即刻就变咗房入面只alpha，所有细鸡会自动向你埋堆，讲你想听嘅嘢。最叻嘅主持人，系一个近乎透明、近乎冇存在感嘅人。佢唔评论、唔抢住总结、连点头都唔好点得太用力。

第三，整返件工具，例如一张评分表。唔系个个人都识、或者够胆，即场用把口讲啲咁复杂嘅嘢。一张匿名评分表、一个1至5分嘅dot voting、一叠贴墙嘅sticky notes，系专登留俾啲唔擅长抢咪、把声又唔够大嘅人嘅出口。工具最大嘅功能，系将「边个够恶、够大声」呢个变数，尽量㩒到零。畀把尺人，好过畀支咪人——因为一把尺，唔识偏帮把声大𠮶个。

第四，亦系最深𠮶层：主持人自己，要冇预设立场。你以为自己好中立，但你心底里其实想份assessment出得「靓仔」啲、想个客收货、想𠮶个环团收声——呢啲预设，你唔使开口，全场都闻得到。动物对「假中立」嘅敏感度，远远超出你想像。你要真系做到——唔知道、亦都唔在乎个结果系点。你越系冇所谓，佢哋先越够胆讲。

唔会被AI取代嘅秘密

望一望宜家嘅市场常态，老板稳稳阵阵坐喺主家位，会议主持人系公司出钱请返嚟嘅顾问；问卷实名，仲要写埋部门；散会仲要影张「各持份者其乐融融」嘅大合照，贴入年报。由头到尾，成个设计都唔系为咗听真话，只系为咗交功课。

讲到尾，一场真正做得好嘅持份者沟通，你需要亲手拆咗自己嘅权威、收埋自己把口同立场，做到全场最冇存在感𠮶个人。当你能够掌握如何令人开口讲真话嘅技巧，你又点会咁易比AI取代？

你唔好以为「冇存在感」就等于「冇价值」，啱啱相反，呢个正正系我哋呢行最后嘅护城河。你睇返头先四招：匿名、收咪、整工具、唔预设立场——冇一样系「交一份嘢」。AI而家分分钟帮你画到一张好靓嘅持份者地图、出到一份滴水不漏嘅报告，所有「睇得见」嘅交付物，佢做得到，仲快过、平过你。但呢四招嘅本质，全部都系喺一间有人、有温度、有权力暗涌嘅房入面，做紧一啲需要「阅读空气」嘅判断。

所以唔好惊AI抢你饭碗。真正会被取代嘅，系𠮶啲做足十年都只系识「请齐人、影张相、交份报告」嘅同行；而你，如果识得行入间房、亲手拆走个啄序、然后安安静静坐返埋角落，等啲真话自己行出嚟——恭喜，你做紧一件AI连道门喺边都未摸到嘅事。我哋卖嘅，从来唔系一份ESG报告，系「从空气中阅读真实状况嘅能力。

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。