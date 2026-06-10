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澳洲创新企业Number 8 Bio有望与DFI合作 推动专有饲料添加剂 降动物甲烷排放

ESG
更新时间：17:58 2026-06-10 HKT
发布时间：17:58 2026-06-10 HKT

DFI零售集团与可持续创新的全球合作枢纽南丰作坊今日宣布，Number 8 Bio成为首届「DFI可持续创新大赛」冠军，为一间总部位于澳洲创新企业。该团队凭借BetterFeed™系列获得认可，以一组专有饲料添加剂，可降低放牧牛羊的肠道甲烷排放，同时提升每头动物的生产效率。

有助农户收益与环境效益

DFI表示，Number 8 Bio团队将获得12万港元奖金，并有机会与DFI合作，将其方案实际推广至集团牛肉和乳制品的区域供应链。DFI零售集团行政总裁Scott Price表示，应对范围三的碳排放需要整个价值链的合作，很高兴今次大赛可为参加团队提供机会在真实营运环境中测试并扩大可行方案，期待这些方案能推动食品系统迈向更可持续及更具韧性的方向。

Number 8 Bio研发的BetterFeed™ 是一系列专有有机小分子产品，不含溴甲烷，可减少放牧牛羊产生的肠道甲烷排放。由于这类排放不但占牲畜甲烷排放的大部分，亦代表草地约12%的营养能量损失，但透过BetterFeed™，原本被浪费的能量可重新转化为生产力，对农户的收益与环境效益同样有利。
 

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