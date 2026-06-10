写畀一个唔识同人饮茶嘅ESG后生｜林一一

半年过去，阿欣冇走，仲升咗做高级顾问。上个礼拜五夜晚十点，佢传咗个短讯俾我，得一句：「今日仆咗街啦。」我打返电话过去。原来佢头一次自己一个落去带一场持份者沟通会（stakeholder engagement）。客系一间做建材嘅上市公司，赶住交一份双重重要性评估，请咗附近嘅街坊、工会代表、一个环保团体、仲有两个机构投资者落嚟开会。

阿欣准备得滴水不漏。佢用AI整咗一份靓到可以入教科书嘅持份者地图：每一个持份者嘅影响力同关注度都打咗分，分埋象限，连跟进嘅沟通计划都排到上时间表。但场会开咗廿分钟就冷晒场。

佢喺电话入面同我讲：「我跟足个流程，每一条问题都问齐。但系冇人肯讲真嘢。个工会代表全程𢲷埋双手，环团𠮶个一开口就闹，两个街坊净系系度笃电话。我张地图上面，佢哋每一个都系一粒清清楚楚嘅点，点解一坐埋一齐，就乜都掌握唔到？」

我问佢一句：你喺会议开始之前，有冇同个工会代表饮过一杯茶？电话𠮶边静咗几秒。

「沟通」唔系「交差」

你有冇谂过，英文engagement呢个字，一边解「持份者沟通」，另一边又解「婚约」——求婚𠮶只戒指就叫engagement ring。同一个字，一边系例行公事，一边系「我愿意同你绑一世」。唔系巧合。呢个字嘅本义，系「投入」、系「绑住自己」、系「畀承诺」。

但我哋成日将持份者沟通做成一条流水线：识别、排序、咨询、披露。AI一秒帮你做晒头三步，第四步佢都帮到你写。问题系，呢条流水线由头到尾，都冇咗最紧要𠮶下「投入」——冇人真系落过心机，冇人绑住过自己。我哋做紧嘅，其实系「处理」持份者，唔系同佢哋沟通。

信任唔系分数 系一段历史

经济社会学家 Mark Granovetter，写过一篇好出名嘅文，提出一个概念叫「嵌入性」。佢话，所有经济行为，其实都嵌喺一张人际关系嘅网入面。你同边个做生意、信唔信得过边个，从来唔系净系睇份文件、睇条数，系睇你哋之间𠮶段交情。

Granovetter有句意思我成日记住：信任唔系靠制度派发嘅，系靠一次又一次嘅来往，慢慢成长出嚟。换句话讲——信任系一段历史，唔系一个分数。

返去阿欣张地图。佢畀个工会代表嘅影响力打咗八分、关注度打咗九分。但张地图答唔到一条问题：点解佢唔信你？而真正嘅答案，可能系三年前𠮶间公司一次唔清唔楚嘅裁员——个工会代表𠮶时企喺厂门口，眼白白睇住自己班兄弟一个一个被叫入房。𠮶份不信任，唔系今日喺你个会度生出嚟，系佢用三年时间养大嘅。

你张地图上面，佢系一粒点。但喺佢自己嘅人生入面，佢系一个畀人呃过一次、唔想畀人呃第二次嘅人。

AI画得出关系 建立唔到关系

记唔记得上次我同你讲嘅「metis（难以言传嘅本事）——𠮶啲讲唔出口、但做得到嘅功夫？仲有「Thick Description——同一个眨眼，喺唔同情景，究竟意味乜？持份者沟通，正正就系呢两样嘢嘅主场。

AI 可以帮你画出成个关系网——边个连住边个、边个影响边个。但「画得出一段关系」同「建立到一段关系」，系两件完全唔同嘅事。前者系技术，后者系要你用时间、用脚骨力、用一杯又一杯茶，落手落脚砌出嚟嘅。AI永远唔会喺个工会代表阿妈住院𠮶阵，记得问一句「Auntie好返未？」。但你会。而正正系呢一句完全唔关ESG事嘅说话，先至系佢肯坐低同你讲真嘢嘅原因。

落街，饮茶，做返个人

阿欣问：「咁我下次应该点？」我同佢讲三样嘢，同上次𠮶三样，一脉相承。

第一，沟通唔系由你喺会议开口𠮶一刻先开始，系由你伸手去联络𠮶一刻就开始。会议之前𠮶啲一对一嘅咖啡、𠮶啲冇议程嘅闲聊、𠮶啲喺厂房门口递嘅一支烟——𠮶啲先系沟通本身。正式会议，只系收成。

第二，唔好用一份完美嘅持份者地图，去代替一段真实嘅关系。地图系畀你睇路嘅，唔系畀你代替行路嘅。你可以打分，但唔好以为打完分，就叫做识咗个人。

第三，呢句最紧要：信任冇得倍大。AI最叻就系倍大，一秒服务一万个人。但偏偏信任冇得倍大，佢一定要一个一个咁去建立。呢个正正系你最大嘅护城河。凡系倍大唔到嘅嘢，先至系AI抢唔走嘅嘢。

我同阿欣讲：将来淘汰你嘅，唔系AI，系𠮶个肯熄咗部电脑、落街同人饮茶嘅同行。我哋呢一行卖嘅，从来唔系一份报告。我哋卖嘅，系一个AI永远扮唔到嘅身份，一个肯坐喺你对面，听你讲完成个故事，先至落笔嘅人。持份者沟通，唔系生存技巧。佢就系生存本身。

至于出面大把同行，照旧一年一度：请齐人、影张大合照、派份问卷、剔晒啲格仔，行礼如仪。咁样做法，香港ESG行业当然会成为泡沫啦，甚至成为最快比AI取代的行业，因为咁嘅嘢AI本身就做得到，仲做得快过、平过佢哋。咁究竟做的好嘅stakeholder engagement，应该会系点呢？下一篇我再分享。

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林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。