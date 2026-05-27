写畀一个惊畀AI取代嘅ESG后生｜林一一

旧年圣诞前一晚，成个office得返我同个analyst。

佢叫阿欣，入职五个月，正在改一份Scope 3嘅报告。我入嚟攞外套嘅时候，见到佢眼湿湿，screen上面开住ChatGPT。

我问佢做紧咩，佢话：「我哋成个下午一齐砌出嚟𠮶段executive summary，我喂入去AI，佢30秒就吐返一个版本俾我…… 而且比我哋写嘅好。」

佢停左停，补多句：「我系咪做紧一份注定会消失嘅工？」我冇即刻答佢。我行去pantry倒咗两杯热水，坐返落佢隔篱。

曾经也一样

我入行十几年，由GRI G3讲到G4，由CDP讲到TCFD，由「企业社会责任」讲到「ESG」再讲到「可持续发展」——个招牌换嚟换去，但啲客嘅问题其实都系𠮶几条：「点样令投资者觉得我哋有做嘢」、「点样唔好畀NGO闹」、「点样悭到税又攞到名」。

头几年我同阿欣一样，以为自己系喺度拯救世界。第三年我已经怀疑自己系咪只系一个「合规表演」嘅编剧。第五年我先至明白——原来呢份工真正嘅难处，唔喺Excel度，喺人度。

AI真的在推定社会进步吗？

人类学家James C. Scott，写过一本书叫《Seeing Like a State》。Scott有两个概念，叫metis同techne。Techne系𠮶啲写得出嚟、可以教书、可以放入standard、可以measure嘅知识。例如点样计一公吨钢铁嘅排放因子，点样分Scope 1、2、3，点样对齐ISSB——呢啲全部都系techne。Metis呢？系𠮶啲讲唔出但做得到嘅本事。渔夫睇云识天气，老中医把脉知病情，厨师唔使秤都知道落几多盐——呢啲就系metis。

Scott话，所有「现代化」嘅政权都做紧同一件事：用techne取代metis。因为techne好监管、好标准化、好「向上汇报」；metis太乱、太local、太睇人。Scott有个警告：当你将所有metis都压成techne嘅时候，你会失去最重要𠮶样嘢——对真实世界嘅敏感度。你嘅地图会越画越靓，但地图同实际嘅地面情况，会越嚟越唔同。

我望住阿欣，同佢讲：你估ESG系咩呢？ESG，就系一个将公司运作压成techne嘅大型工程。我哋拎一间厂嘅水、电、煤、运输、员工通勤——压成数字。拎佢同社区嘅关系——压成stakeholder engagement score。拎一个CEO嘅良心——压成materiality matrix。

呢啲嘢AI梗系做得快过我哋。因为AI本身，就系终极嘅techne machine。我哋同AI 斗techne，系必输嘅。我哋嘅用，应该系metis。

你坐喺个CFO对面，佢同你讲「我哋都想做，但系老板唔buy——你听唔听得出佢真正嘅意思系「其实我自己都唔buy」？你去个supplier嘅厂房做尽职调查，厂长带你睇佢哋个污水处理系统，运作得好好——你闻唔闻得出，𠮶阵味，同份report对唔上？你喺董事会present，台下有个独董一直冇出声，但你见到佢支笔喺agenda第三项度写咗个问号——你识唔识，喺佢开口之前就preempt咗佢条问题？

呢啲嘢，AI做唔到。唔系因为佢蠢。系因为呢啲嘢，一旦写得低，就唔再系metis喇。佢一变techne，就死咗。

ESG顾问的生存空间在哪？

另外一个人类学家Clifford Geertz，讲过一个概念叫 「thick description」。Geertz讲，人类学家嘅工作唔系描述一件事「发生咗」，而系描述呢件事「对当事人嚟讲代表咩」。同一个眨眼，可以系眼入沙、可以系调情、可以系暗号、甚至可以系喺度模仿紧另一个人嘅调情。

Thin description话你知「佢眨咗眼」；Thick description*话你知「呢个眨眼，喺呢个context入面，意味住乜」。AI而家做嘅，全部都系thin description。

佢列得出GRI 305-1所有嘅disclosure requirement，但佢唔知道，点解你个客突然喺第三页加咗段「未来展望」——系因为佢上个月畀环保署罚咗钱。佢计得出一间纺织厂嘅Scope 3，但佢唔知道，个越南supplier上礼拜罢工，系因为个工头嘅老婆病咗，厂方冇放佢假。

我哋呢一行嘅价值，就系喺thin同thick之间𠮶条罅入面。呢条罅有几阔，你嘅职业寿命就有几长。

阿欣饮咗啖水，问：「咁我而家应该点？」我同佢讲三样嘢。

了解人性，以人为本

第一，凡系AI做得到嘅嘢，唔好再用自己条命去做。数据审视、初稿框架、标准对照、benchmark grading——全部丢畀佢。你嘅时间太贵，唔应该花喺techne度同AI比快。

第二，悭返嚟嘅时间，落工厂、见人、食饭、听人吐苦水。Metis系喺人同人之间长出嚟嘅，唔系喺电脑screen前面。你做ESG，但你连𠮶个被你写入「Scope 1」嘅锅炉长乜样都未见过，咁你写嘅嘢，迟早会被识嘅人睇穿。

第三，呢句最重要，唔好做一个只识world压成report嘅人。要做𠮶个，喺report背后，仲记得个world原本系点嘅人。

因为将来会被淘汰嘅，唔系做ESG嘅人，而系只识讲ESG规矩，但漠视现实运作嘅人。要留低同企得稳，stakeholder engagement （持份者沟通）系我地最重要既武器。

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。