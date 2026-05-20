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李嘉诚伙三医院资助200肝癌病人 可5万元接受Histotripsy治疗

ESG
更新时间：14:23 2026-05-20 HKT
发布时间：14:23 2026-05-20 HKT

李嘉诚基金会表示，李嘉诚自2024年起分别捐赠3部Histotripsy仪器予香港大李嘉诚学医学院、香港中文大学医学院和养和医院，此后陆续收到一些患者来函，感叹因未有保险覆盖，而未能接受Histotripsy无创手术。

「爱能助」至今已拨款逾2.03亿

李嘉诚为此策划新一轮「爱能助」医疗计划时，决定纳入Histotripsy治疗，与港怡医院、香港中文大学医院及养和医院合作，将在3年期间内，向合共200名合符申请资格的肝癌病人提供Histotripsy治疗，让患者能以5万元接受Histotripsy治疗。至于病人筛选方式、具体应诊流程，以及相关联络查询方式，会于各医院网页刊登，详情将由3间医院各自容后公布。

「爱能助」医疗计划自2019年推出，迄今已拨出逾2.03亿元支援「夹心基层」病人、大学医科生、视障、伤健人士、自闭症儿童、长者及基层家庭等近7万人次。
 

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