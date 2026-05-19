中学生初创计划汇报比赛结束 九成队伍将AI技术融入方案

由本港慈善机构SEED Foundation主办、花旗集团冠名赞助的《Citi呈献IdeaPOP! 2026》香港中学生初创计划汇报比赛，于上周六举行，大会指，本届比赛达90%参赛队伍在方案中融入AI技术，更有20%队伍结合机械人元素，展现学生以科技回应社会议题的创新实力。

观塘玛利诺书院队伍夺冠

是次比赛由观塘玛利诺书院的「KTMC bye bye」队伍夺得冠军，其以「声音记忆法」为灵感，运用AI技术把学习内容自动转化为旋律，让学生透过音乐将知识内化与吸收，旨在以音乐化学习提升学生的学习动机与记忆成效。此外，来自圣保禄中学的「Pop-UP! the School」队伍，凭著聚焦学生健康的创新方案，获得最多现场观众支持，膺「观众票选奖」。

参赛队伍提出科技解决方案比并

今年赛事以四大社会议题为主轴，包括「伤健共融」、「长者护理」、「教育」及「精神健康与抗逆力」，各参赛队伍须就其中一个主题提出科技解决方案。比赛由来自花旗集团、阿里巴巴创业者基金、利希慎基金、VCA Capital、香港大学、百佳及WeLab的评审团进行评选。

花旗：对下一代人才策略性投资

花旗集团香港区行政总裁及银行业务主管辛葆琏表示，在人工智能重塑世界的时代，该行支持学生团队以负责任的方式运用科技，并称这不仅是一项比赛，更是对下一代人才的策略性投资。

阿里巴巴创业者基金首席影响力及传讯官黄玲玲表示，在比赛更体会常说的「投资先看人，再看想法」，本届参赛学生能以成熟的创业家思维，回应复杂的社会议题。

利希慎基金副总裁周己丰表示，学生所提出的方案深入贴合社会需要，我们相信结合创意与同理心，正是推动长远改变的重要力量。

花旗集团北亚及澳洲财富主管江碧彤表示，人工智能正持续重塑生活、工作及创作模式，但学生展现了勇气、同理心、韧性及批判性思维，这些都是人工智能时代中无可取代的人文核心能力。

IdeaPOP!自2021年创办以来，已吸引超过3000位本地学生参与，孕育出超过750个回应社会需求的科技方案。