太古地产年度书展5.7开幕 逾32万本二手书义卖价10元

太古地产（1972）宣布，年度大型社区慈善活动「书出爱心 十元义卖」明日开锣，于5月7至10日及14至17日共八天，假太古坊康桥大厦一楼ArtisTree及栢克大厦18楼举行。届时逾32万本优质二手好书，将以每本十元义卖，善款将不扣除成本，全数用于支持香港小童群益会「群益宝库」计划，及义务工作发展局推动义务工作的持续发展。

去年破纪录筹得超过137万元

太地表示，今年踏入第14届，活动主题为「让共读拉近彼此」，除继续推出「买十送二」优惠，亦新增多个全新场区，包括只需20元即可带走四本好书之「特价书专区」、精选500本未开封或使用之精美儿童科普图书的「国家地理杂志」书区，以及提供1.5万本励志正念书籍之精神健康及心理励志书专区，书展亦同时举办一系列活动，包括迷你醒狮挂饰工作坊、互动故事剧场、家长讲座等，活动费用全免，名额有限，额满即止。

太地指，义卖活动从2009年起举办，去年破纪录筹得超过137万元，集团期望与各界携手壮大义工力量，为社区带来更多正面影响，营造更可持续的未来。