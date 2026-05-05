煤气旗下怡斯莱落户东莞 李家超：大湾区拓可持续航空燃料里程碑

中华煤气（003）孵化的可再生燃料公司怡斯莱举行，落户东莞生产可持续航空燃料的投资意向书签署仪式。特首李家超表示，很高兴见证香港和东莞两地政府成功带领怡斯莱落户东莞，这是香港政府实践行政主导的示范性成果，亦是香港和东莞两地把有为政府和高效市场结合起来的示范性成果，更是两地政府在大湾区建设可持续航空燃料（SAF）产业链的里程碑。

响应国家绿色发展战略示范性项目

他续指，今日的SAF生产基地项目，正正是香港对接国家「十五五」规划、响应国家绿色发展战略具体行动的示范性项目，另将香港的国际化技术与广东省的产业基础相结合，实现资源高效衔接，有信心今次的合作会打造具有全球影响力的绿色产业，进一步提升大湾区绿色产业的综合实力。两地政府为带领怡斯莱建立SAF生产基地，共同打通了产业上下游关键节点，拉动投资。两地政府和香港企业共同合作，服务国家在绿色转型和产业自主的战略所需。未来，香港政府将持续深化粤港合作，加强政策对接、产业共融，推动更多绿色项目落地，服务国家实现「双碳」目标，共创大湾区绿色新篇章。

李家杰：助国家在全球SAF领域领先

中华煤气主席李家杰表示，今日怡斯莱与东莞市政府签订投资意向书，怡斯莱将在东莞开设生产基地，完善区域SAF产业链，对奠定国家在全球SAF领域的领先地位具有重要意义。怡斯莱的发展源于中华煤气内部启动的一个孵化项目，当时面对日益严峻的气候问题，中华煤气积极寻找可替代绿色能源，希望以创新的技术推动能源转型。怡斯莱专注于回收的废弃食用油，即是地沟油，转化为清洁的航空燃料，不仅真正实现变废为宝，亦都能防止废油重回餐桌，助力保障食品安全。怡斯莱在中华煤气孵化13年，以及特区政府全方位支持下，稳步成长，持续推进自主技术研发与创新，且于2021年正式独立运营，随后获得国际投资机构的青睐与支持，时至今日已经成为全球第二大可持续航空燃料生产商。怡斯莱很荣幸能够成为一家香港土生土长的绿色独角兽，并在国内外培育、壮大绿色新质生产力。在全球环境中，绿色能源和能源自主已经成为主旋律，故怡斯莱的任务才刚开始，航空业减碳已是大势所趋，不少国家和地区都陆续推行SAF的长远使用计划，从十五五规划及施政报告中，看到国家和香港对SAF产业的支援和推动。

韦皓：全力为港企港商发展提供便利

东莞市委书记韦皓表示，这是两地联合培育发展新质生产力，加快推动绿色低碳转型的重大项目，在此谨代表东莞市委、市政府，向长期支持东莞发展的香港政府表示衷心感谢，向恒基兆业、中华煤气和怡斯莱选择、投资东莞致以热烈的欢迎。香港和东莞的合作根基深厚，近年来两地乘著粤港澳大湾区建设的东风，在经贸往来、科技创新、产业协同和高等教育等多方面不断拓展合作，取得扎实成效。他坚信在两地政府的公益合作下，在恒基兆业、中华煤气的支持下，怡斯莱SAF项目必将成为两地科创深度融合和产业协同发展的新标杆项目，又郑重承诺东莞一定坚持最有利的政策和最高效的服务，确保香港早落地、早开工、早投产、早建设，另全力为港企、港商在东莞发展提供便利。

怡斯莱联席董事长陈英龙表示，是次公司落户东莞是经过仔细研究，因为东莞的生产环境及政策支持具吸引力，加上东莞市政府与港府的联动合作，令香港企业在东莞落地有一定优势，当地人口逾1千万人，可大量供应公司要收取的废弃食用油。怡斯莱联席董事谭楚翘补充，东莞有完善的生产基地、有码头设施，以及邻近香港等地的机场，在生产成本和运输成本上有优势，亦冀通过这个项目，将香港国际机场和大湾区的机场，打造成为国际航空枢纽中使用SAF的领先基地。

料年产约45万吨SAF及氢化植物油

陈英龙指出，东莞新工厂预计年产约45万吨的SAF及氢化植物油，与现时两个工厂的生产规模相若。未来整体规划中，公司不只在大湾区设立一间厂房，而是希望未来5至10年投资超过100亿元，形成端到端SAF生态链。他强调，100亿元投资额中，「有意义性的比例投放于科研，大部分集中香港进行，生产链在大湾区，市场在港」。目前公司的主要客户是航空公司，去年与大型银行和机构在范围三（Scope 3）减排产品上有合作，另公司客户亦拓展至数据中心。