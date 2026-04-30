中电与中海油签合作备忘录 深化能源协作 支持绿色转型 

中电（002）与中海油集团日前签署合作备忘录，进一步深化双方在能源领域的交流与协作，推动香港绿色低碳转型，支持国家「十五五」规划建设能源强国的目标。是次签署亦标志双方合作30周年的重要里程碑，一直以稳定可靠及低碳的天然气供应，支持香港社会及经济发展，体现双方战略协同的成果。

公告指，中电与中海油自1996年展开合作，采用来自内地的崖城气田的天然气发电，其后再扩展至其他新的气田，形成多气田联保机制，保障天然气的稳定供应。而中电为达致香港的减碳目标，逐步将本地燃气发电比例提升至目前超过50%。

深化天然气供应、产业链等合作

透过签署备忘录，中电与中国海油将深化天然气供应方案、产业链及相关技术层面的合作，并探讨低碳及零碳能源技术及项目的合作机遇。双方亦会就液化天然气及绿色船舶燃料加注业务进行交流，支持香港发展成为绿色船用燃料加注中心；同时探索内地可再生能源项目，以及氢能、碳捕集、利用与封存（CCUS）等新能源技术应用，促进绿色能源发展。

中电：落实支持国家「双碳」目标

中电首席执行官蒋东强表示，中电会继续发挥电能专业，强化内联外通的桥梁角色，实现更多区域能源合作的成果，落实对支持国家「双碳」目标、粤港澳大湾区绿色高质量发展的坚定承诺。

中海油：全力以赴保障香港用气安全

中海油集团副总经理阎洪涛表示，未来将继续与中电一起全力以赴保障香港用气安全，同时在新能源及可再生能源领域扩展新的合作，共同促进香港实现「零碳排放‧绿色宜居‧持续发展」的目标。

