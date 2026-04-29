渣打扩展「SC WIN现创未来企划」至大湾区 支持女性企业家

渣打银行与LIFTWOMEN®今日（29日）宣布将「SC WIN现创未来企划」扩展至大湾区，今年将以竞赛形式结合精英培训计划，协助处于不同阶段的企业加快发展的步伐。渣打中小企业银行部全球总裁谢雯表示，该行透过SC WIN将培训、融资支援及跨境连系汇聚起来，协助女性主导的企业，加强其扩展业务的信心，并在推动可持续发展发挥更大作用。

已覆盖7个市场 连系逾4500间企业

「SC女性企业家计划」（SC Women's International Network）是渣打银行的全球性计划，透过提供融资支援、专业知识及国际网络，协助女性主导的中小企业拓展国际市场。自2022年推出以来，SC WIN已发展成为覆盖7个市场、连系超过4,500间女性拥有企业的全球网络，至今已提供超过5.4亿美元融资，迈向2028年前落实10亿美元融资承诺的目标。

LIFTWOMEN®创办人兼行政总裁曾佳表示，平台使命与渣打支持女性企业家的承诺一致，透过结合双方优势，共同为社会带来正面的影响，并期待延续去年取得的成功。去年，Vidi Labs（Seekr）联合创办人兼首席营运官Lamia Sreya Rahman凭借其为视障社群而设、并与相关社群紧密协作开发的人工智能穿戴装置，获颁总冠军。另外4位女性企业家亦分别获得表扬，以肯定其在突破性思维、国际拓展潜力、社会及社区影响力的卓越表现。得奖者其后持续透过SC WIN社群，获得专属指导及跨境拓展的机会。

