ESG奖项养了一个产业链｜林一一

上礼拜三晚，差唔多11点，手机响。Display入面系某中型上市公司嘅CSR Manager，我做咗佢几年顾问。

「救命啊！」佢劈头第一句。「老板今朝喺Board meeting话一定要拎个ESG Achievement Award返嚟，最好拎个新开嘅『Outstanding Women Empowerment Award』。」「我哋今年2月请咗个女CFO。3月8号妇女节我哋搞咗个lunch panel，叫咗三个女高管嚟分享。HR整咗批tote bag畀员工，上面印住『Women in Finance』。你觉得我份申请表应该点写好？

我问：「高层女性比例几多？」「……17%。」

「董事会呢？」「……一个女INED，独立非执董。」

「男女同工同酬嘅gender pay gap report，上过年报未？」「……呢个我哋冇计过。」

「育儿假政策呢？男员工可以放几耐？」「我哋跟法定𠮶五日。

我静咗两秒。「咁即系你想我帮你『一个女CFO、一个panel、一批tote bag』包装成『Women Empowerment嘅领导者』去参赛？

奖项，风险管理嘅遮羞布

ESG奖项季节一年三阶段：春季Early Bird、秋季颁奖、冬季年报植入。由行业机构到各大商会，每一个都有自己套准则、自己套评委、自己套典礼。表面上呢个叫做「第三方认证」，听落好专业，实际上系一条自己养活自己嘅产业链——参赛费养主办机构，顾问费养我呢类人，颁奖典礼养会展业，颁奖相片养CSR部门。

真正令公司因为性别多元化而改变命运嘅，从来唔系奖项，系法例同规管。美国有pay equity lawsuit、英国有gender pay gap reporting法定要求，欧盟有Corporate Sustainability Reporting Directive。呢啲系结构性风险管理——你唔做就违法、被罚、被告、股价跌。奖项系另外一回事，系marketing tool。CSR Manager嘅老板拣奖项，唔系因为佢care女性赋权，系因为奖项成本可控、回报可见、风险可管。

但真正嘅风险管理失败，正正就喺呢度。当公司将「拎奖」视为ESG嘅终点，佢就冇咗做结构性改革嘅诱因。公司唔会去检讨点解高层女性比例十年都徘徊喺15至20%；唔会去发现啲女性管理层离职率高过男女性管理层40%；唔会去追问点解产假之后返嚟嘅女员工，两年内晋升率低过同资历男同事（仲问点解无人想生仔？）。呢啲先系真正嘅material risk——人才流失、诉讼风险、声誉风险。但呢啲好难包装，亦冇奖可以拎。

最紧要有得Show Off

英国经济学家Charles Goodhart 1975年讲过一句嘢：「When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.」（当一个量度变成目标，佢就唔再系一个好嘅量度。）ESG奖项本来系想量度企业系咪喺可持续发展做得好，但当奖项本身变成目标，量度嘅就唔系ESG表现，而系公司Marketing下年budget嘅基础。

更底层嘅逻辑，要引用1899年Thorstein Veblen《有闲阶级论》里面嘅「炫耀性消费」（conspicuous consumption）。Veblen观察到，十九世纪末嘅美国新富阶级买名贵嘢唔系为咗用，系为咗畀人睇到自己买得起。佢哋用实物嘅浪费去证明身份——你嘅钻石越大、越无用，越代表你「负担得起呢种浪费」。

今日企业嘅ESG奖项、可持续发展认证、LinkedIn posts、CEO开联合国会议嘅照片，就系Veblen理论嘅二十一世纪版本——我姑且叫佢「炫耀性美德」（conspicuous virtue）。公司唔系真正想做好女性赋权，而系想令人睇到自己「负担得起做女性赋权嘅样」。Consultancy fee、参赛费、典礼门票，全部都系Veblen讲嘅「有价值嘅浪费」——浪费得越明显，身份越高尚。阿陈公司嘅tote bag成本大概五千蚊，panel嘅lunch三万蚊，奖项申请加顾问费再十几万。呢啲钱如果拎嚟做结构性gender pay audit、写育儿假政策，影响深远得多——但冇得摆落entrance大堂，所以唔值。

Veblen当年写《有闲阶级论》时已经冷笑咗一句：「美德一旦被公开表扬，就会变成另一种消费品。」百几年后嘅香港ESG圈，佢呢句话仲适用到令人心寒。

好好睇睇重要过有用

上到公营机构，下到企业，大家玩嘅系同一个游戏：拣一个好睇嘅数字做KPI，用最低成本击中佢，开记招或颁奖礼庆祝，然后喺数字冷却之前换负责人。公营机构同企业抢奖、奖项主办机构抢申请费、顾问抢consultancy fee——整条食物链都系食「炫耀性美德」呢只饲料。

成个社会最擅长嘅，从来都系搞仪式。ESG报告、抢人才、抢企业、奖项典礼… … 每一次都系同一个剧本。而我呢种顾问，就系剧本嘅联合编剧。

其实，拎唔拎奖从来唔重要，重要系你老板去到颁奖礼𠮶晚，著住晚礼服同个女CFO影合照，第二日摆上LinkedIn。个奖奖项只系背景板。真正嘅Women Empowerment，应该系冇人需要申请一个奖嚟证明自己有份参与嘅𠮶种。可惜呢种嘢，冇得摆喺entrance大堂。

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。