预测市场崛起下的监管挑战｜梁伟聪

民政及青年事务局日前叫停原定于今年9月推出的合法篮球博彩安排，原因是出于对「预测市场」（Prediction market）急速扩张的忧虑，但随着近年加密货币与跨境支付工具普及，从昔日「打电话到澳门落注」，到今日直接透过赌博网站、稳定币与跨境支付工具下注，非法博彩已成香港多年来灰色经济难题。

香港原定于今年9月推出合法篮球博彩，相关法例于去年完成三读通过，指明向马会发出营运牌照，而马会也展开筹备工作，以正式向政府申请牌照。然而，港府最终决定暂缓推进，民政及青年事务局解画指，由于预测市场平台在全球急速发展，为免间接助长此类非法赌博活动，决定暂停有关项目。

民政及青年事务局提到，预测市场平台的交易量在2025年已飙升至640亿美元，较前一年暴增300%，当中超过四成与体育相关。另一方面，马会委托顾问的调查亦指出，前年本港非法篮球外围投注额高达700至900亿港元。把这两组数字放在一起看，反映的并非单一平台的兴衰，而是整个跨境体育投机市场正在快速膨胀。

正因如此，政府应重新审视马会在本港博彩生态中的角色。马会从来不只是单纯的博彩经营者，更不是一部收款机器。它多年来之所以存在，制度意义正在于透过一个合法、可监管、可追踪的渠道，把原本可能流向地下市场的投注行为，尽量拉回受规管框架之内。这种功能不是可有可无，而是香港打击外围、压缩非法博彩空间的重要防线。

更重要的是，马会肩负的亦不只有税收与慈善责任，同时还承担一定程度的公共责任，包括透过落实有节制博彩、宣传教育、辅导支援多方面措施，预防及处理病态赌博问题。我们当然可以批评相关措施未必完美，但不能因此否定马会在这方面一直扮演的角色。相反，外围平台与预测市场最欢迎的，往往正正是缺乏保障、又最容易沉迷的一群用户，因为这些人往往才是最稳定、最容易被剥削的收入来源。

说到底，Prediction market的风险短期内并不会消失，而当局对有关市场也可能作出监管，以维护制度防线，但执行难度实在不少。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

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